تحذير عاجل من مخترع ChatGPT بشأن مخاطر الذكاء الاصطناعي

حث سام التمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، الشركة التي طورت “ChatGPT”، الكونجرس الأمريكي على وضع لوائح للذكاء الاصطناعي.

وحذر التمان من أن |التكنولوجيا يمكن أن تسير بشكل خاطئ”، وشبه ظهور “برامج الذكاء الاصطناعي باختراع المطبعة”.

خلال جلسة استماع استغرقت خمس ساعات في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، تم استجواب مخترع ChatGPT بشأن المخاطر المحتملة لروبوتات الدردشة الذكية وقدرتها على إعادة تشكيل التاريخ البشري.

واعترف ألتمان بأن أسوأ مخاوفه هي أن التكنولوجيا يمكن أن تتسبب في “ضرر كبير”.

وقال: “إذا ساءت هذه التكنولوجيا ، فقد تسوء تمامًا ، ونريد أن نكون صريحين بشأن ذلك”، مضيفًا أن شركة OpenAI تسعى إلى “العمل مع الحكومة لمنع حدوث ذلك”.

واستجوب أعضاء مجلس الشيوخ ألتمان حول التهديدات المحددة التي يشكلها ChatGPT والنماذج المماثلة، حيث سأل جوش هاولي من ميسوري عما إذا كانت التكنولوجيا يمكن أن تؤثر على الانتخابات.

وسأل هاولي: “هل يجب أن نشعر بالقلق حيال النماذج التي يمكنها التنبؤ بآراء الاستطلاع ثم مساعدة المنظمات والكيانات على ضبط الاستراتيجيات لاستنباط السلوكيات من الناخبين؟”.

رداً على ذلك، ذكر ألتمان أن قوى الذكاء الاصطناعي في الإقناع كانت واحدة من “مجالات اهتمامه الكبرى”، وأصر على أنه يجب القيام بعمل كبير لتنظيم التكنولوجيا قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2024.

أكبر كابوس

أشار السناتور ريتشارد بلومنتال، إلى المخاطر المحتملة التي يشكلها الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، واصفاً إياه بأنه أكبر كابوس يواجه الجمهور.

واعترف ألتمان بأن بعض المهن سيتم تشغيلها آليًا في النهاية، لكنه جادل بأنه سيتم أيضًا إنشاء وظائف جديدة مع تقدم التكنولوجيا.