تحذير مقلق من الصحة العالمية لـ البشرية بشأن استخدام ChatGPT

دعت منظمة الصحة العالمية، البشرية إلى توخي الحذر عند استخدام الذكاء الاصطناعي مثل “ChatGPT” لحماية استقلالية الإنسان والصحة العامة.

وجاء في بيان نُشر على موقع منظمة الصحة العالمية: " تدعو منظمة الصحة العالمية إلى توخي الحذر عند استخدام أدوات بناء النماذج اللغوية الكبيرة “LLMS” التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي “AI” لحماية وتعزيز رفاهية الإنسان والسلامة والاستقلالية والصحة العامة”.

وأوضحت الصحة العالمية، أن “LLMS” تتضمن بعضًا من أسرع المنصات نموًا مثل ChatGPT و Bard و Bert والعديد من الأنظمة الأخرى التي تحاكي فهم ومعالجة وتشغيل الاتصالات البشرية.

وأضاف البيان: "من الأهمية بمكان مراعاة المخاطر بعناية عند استخدام LLMS لتحسين الوصول إلى المعلومات الصحية، كأداة لدعم القرار، أو حتى لتوسيع القدرة التشخيصية في ظروف ضعف الموارد لحماية صحة الناس وتقليل عدم المساواة".

واقترحت الصحة العالمية معالجة هذه القضايا وتقييم أدلة الفائدة قبل استخدامها على نطاق واسع في الصحة اليومية والطب، سواء من قبل الأفراد أو مقدمي الرعاية الصحية أو مديري النظام الصحي وصانعي السياسات.