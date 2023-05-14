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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة العالمية: لا يمكن القضاء ‏بالكامل على كورونا

أرشيفية
أرشيفية

قالت منظمة الصحة العالمية، إنه من المستحيل القضاء ‏بالكامل على فيروس كورونا كوفيد-19 على مستوى العالم، وذلك لأن طرق انتقاله من الحيوان إلى البشر تعقد ‏الوضع.‏

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية لدى منظمة الصحة العالمية مايكل رايان: "لا أعتقد أن هناك معايير محددة جدا عندما يمكنك القضاء على الفيروس، ما نراه هنا هو فيروس تطور سريعا".

وأضاف: من الممكن أن ينتقل من البشر إلى الحيوانات والعكس، لذلك يمكن أن يختبئ في أماكن مختلفة، ليس فقط في البشر، ومن الصعب للغاية التحدث عن القضاء عليه في هذه الحالة".

وفي المقابل، أكد رايان أن البشر قادرون على القضاء على الخطر الذي يسببه الفيروس على الصحة العامة، من خلال التطعيم والعلاج، مضيفا: "يمكننا إنهاء حالة الطوارئ، لكن لا يمكننا إنهاء الفيروس".

وأردف: "إذن، هل يمكننا القضاء على كوفيد-19؟ أعتقد أن الإجابة غير مرجحة للغاية، إن لم تكن مستحيلة".

والجمعة، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن المنظمة لم تعد تعتبر كوفيد-19 حالة طوارئ صحية عالمية، بينما أكد أن العدوى لا تزال تشكل تهديدا على صحة السكان.

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