الذكاء الاصطناعي يغزو خدمات جوجل.. كل ما تحتاج إلى معرفته عن Google Bard

ما هو جوجل بارد Google Bard؟

جوجل بارد Google Bard يصل 180 دولة حول العالم

الذكاء الاصطناعى يغزو خدمات جوجل عبر تقنية Google Bard

بعد شهور من الانتظار، أتاحت جوجل برنامج الدردشة الآلي Google Bard المدعوم بالذكاء الاصطناعي، متاحا بشكل مجاني لجميع المستخدمين في أكثر من 180 دولة حول العالم.

وتهدف شركة جوجل لجذب الملايين من المستخدمين لخدمة Bard، كمنافس قوى لروبوت الدردشة الذي ذاع صيته مؤخرا شات جي بي تي ChatGPT، التابع لشركة OpenAI، والذي كان متاحا لعدة أشهر وغزا أجهزة ملايين المستخدمين في جميع أنحاء العالم وأقام شراكات مع العديد من الشركات.

ما هو جوجل بارد Google Bard؟

ببساطة جوجل بارد Google Bard، هو روبوت محادثة مثل ChatGPT، وهو عبارة عن أداة تعمل بواسطة الذكاء الاصطناعي والتي تستخدم تقنية LaMDA و PaLM2، ويمكن لـ Bard أن يساعدك في الكثير من المهام، ويمكن أن يساعد في مهام أخرى مثل الواجبات المنزلية، والترميز، وإنشاء القصة، والتوصيات السياقية، كما سيساعدك الذكاء الاصطناعي على فهم المفاهيم المعقدة ويقدم معلومات مبسطة وسهلة القراءة.

وتعد أحد أبرز الاختلافات بين ChatGPT و Bard هو مصدر البيانات، حيث أن "جوجل بارد" لديه قدرة أكبر على استخراج أحدث المعلومات، إذ يعمل على جمع البيانات في الوقت الفعلي من الويب.

ومن المهم ملاحظة أن كلا من OpenAI و جوجل سيستمران في تحسين روبوتات المحادثة الخاصة بهما، لذا فإن حدودها الحالية هي مؤقتة فقط، حيث يمكن لهذه الشركات التغلب على هذه القيود الحالية لزيادة تحسين التجربة في المستقبل.

جوجل بارد Google Bard يصل الأجهزة عالميا

صرحت "سيسي هسياو"، نائب الرئيس والمدير العام لـ مساعد جوجل، أن روبوت الدردشة Bard مستمر في التحسن بشكل سريع بالإضافة إلى تعلم قدرات جديدة، وتوصي الأشخاص في جميع أنحاء العالم بتجربة البرنامج القائم على الذكاء الاصطناعي، ومشاركة ملاحظاتهم عنه، ولذلك وسعت جوجل مدى توفر Bard إلى أكثر من 180 مقاطعة وإقليم عالميا.

وكما أضافت جوجل إلى برنامج Google Bard، دعما بعدة لغات بما في ذلك الكورية والبنغالية واليابانية، وفي الهند يتوفر روبوت الدردشة أيضا مع دعم لهجات مميزة، في الواقع ، سيدعم روبوت الدردشة المزود بالذكاء الاصطناعي حوالي 40 لهجة من مواقع مختلفة في المستقبل القريب.

كيف تستخدم جوجل بارد Google Bard

لاستخدام Bard، عليك التوجه إلى الموقع التالي هنا، أو كتابة Bard في محرك بحث جوجل، سترى نافذة تحتوي على وصف موجز للخدمة، وسيقدم لك اقتراحات بشأن ما يمكن أن يفعله البرنامج، وعلاوة على ذلك، سيطلب منك أيضًا تسجيل الدخول باستخدام حساب جوجل الخاص بك.

ويمكنك النقر فوق خيار "Try Bard"، وسيتم إعادة توجيهك إلى صفحة البرنامج الرئيسية لكتابة سؤال سريع، لا ينبغي أن يكون استخدام Bard صعبا لمن هم على دراية باستخدام روبوت الدردشة شات جي بي تي ChatGPT.

جوجل بارد Google Bard

جوجل تدمج Bard في تطبيقاتها الشهيرة مجانا

وإلى جانب العمل كـ روبوت محادثة لطيف لمساعدتك في مهام متعددة، يمثل Bard أيضا ثورة في النظام البيئي الكامل لتطبيقات جوجل الشهيرة، حيث تخطط عملاقة التقنية الأمريكية لدمج الذكاء الاصطناعي في معظم تطبيقاتها وخدماتها، فعلى سبيل المثال، ستتمكن من استخدامه مع خدمة البريد الإلكتروني جيميل Gmail من خلال ميزة "مساعدتي في الكتابة".

وتسمح هذه الميزة باستخدام روبوت الدردشة بكتابة رسائل بريد إلكتروني نيابة عنك، واتباع أوامر محددة، وتطبيق لغة رسمية أو غير رسمية، وما إلى ذلك، الهدف منه هو تحسين إنتاجيتك.

ويسهل برنامج Google Bard، عمل تطبيق خرائط جوجل الشهير، حيث يوفر مناظر غامرة للطرق، ويتم الآن تغيير اسم Magic Eraser الخاص بتطبيق الصور Google Photos إلى Magic Editor باستخدام تقنية "جوجل بارد" الجديدة.

وكما أضافت جوجل Bard أيضا ضمن نظام محرك البحث جوجل، وفي المستقبل، يعد منتج Google الرئيسي بأن يكون أكثر فاعلية في تزويدك بنتائج بحث عالية الجودة، أحد الأشياء التي جعلت روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي شائعة هي أنه على عكس عمليات البحث، ستحصل على المعلومات على الفور، ولم يعد المستخدمين بحاجة إلى التنقل عبر العديد من النتائج والمواقع الإلكترونية للحصول على المعلومات المطلوبة.

وتتضمن بعض تطبيقات جوجل التي تم تعيينها لدعم تقنية Bard ما يلي:

- تطبيق Gmail: من خلال ميزة ساعدني في الكتابة.

- تطبيق خرائط جوجل: ميزة العرض الشامل للطرق

- تطبيق صور جوجل: ميزة Magic Editor

- محرك بحث جوجل: تجربة أغنى.

الجدير بالذكر أن هذه مجرد بداية الطريق لـ Google Bard، ومع توفره الموسع، سيتمكن المستخدمون أخيرا من الوصول الواسع إلى chatbot AI الجديد، وسيستمر في التعلم وسيتم تحسينه بشكل أكبر.

وفي المستقبل القريب، من المتوقع أن يتم دمج معظم خدمات جوجل بشكل كامل مع تقنية Google Bard.