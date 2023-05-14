جوجل تكشف الحقيقة.. واتساب يتجسس على مستخدميه ليلا

قبل يومين، انتشرت تغريدة لأحد مهندسي شركة تويتر بشكل واسع على موقع التدوينات العالمي، ذكر فيها أن تطبيق واتساب WhatsApp، يقوم سرا بالوصول إلى ميكروفون الهاتف الخاص به ليلا على الرغم من أنه يكون نائما، مشيرا إلى أن تطبيق المراسلة الشهير يتجسس على مستخدميه عبر الميكرفون.

وسرعان ما لفتت التغريدة الانتباه، وأعرب بعض الأشخاص عن قلقهم من أن واتساب كان "يتجسس" عليهم عبر الميكروفونات في الليل، مما جعل مالك شركة تويتر "إيلون ماسك" يعلق على هذه التغريدة الفيروسية، قائلا: "إنه لا يمكن الوثوق بـ واتساب".

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها إيلون ماسك خدمات شركة "ميتا" Meta وغالبا ما يحذر من استخدام تطبيقات الشركة المختلفة بين الحين والآخر.

وبالعودة إلى تغريدة مهندس تويتر، أظهرت لوحة التحكم في الأذونات على أندرويد، كيفية وصول واتساب إلى ميكروفون هاتفه في الخلفية أثناء نومه من 4:20 صباحا حتى 6:53 صباحا.

وشارك مهندس تويتر، الذي يدعى"فويد دبيري" Foad Dabiri، لقطة شاشة للوحة تحكم أندرويد وكتب عليها: "كان واتساب يستخدم الميكروفون في الخلفية، بينما كنت نائما ومنذ أن استيقظت في الساعة 6 صباحا وجدته يتجسس علي وهذا مجرد جزء من الجدول الزمني ماذا يحدث هنا".

تغريدة مهندس تويتر "فويد دبيري"

جوجل توضح السبب وراء مشكلة واتساب

كان "دبيري" يستخدم هاتف Google Pixel، لذلك فأن شركة جوجل متورطة في هذا الجدل، نظرا لأن الهاتف ونظام التشغيل تابعين لها، مما دفع واتساب في وقت سابق لمطالبة جوجل بالتحقق في الأمر، وأكد متحدث باسم جوجل أن الشركة تتحقق فيما يجري.

ووفقا للتقارير الأخيرة، أكد متحدث باسم شركة جوجل أن هناك بالفعل خطأ في نظام التشغيل أندرويد، مما نتج عنه تقديم معلومات غير دقيقة.

وقال المتحدث الرسمي لموقع Engadget: "استنادا إلى تحقيقنا الحالي، فإن هذا الخطأ المبلغ عنه في أندرويد والذي يؤثر على مستخدمي واتساب، ينتج عنه تقديم مؤشرات خصوصية غير دقيقة وإرسال إشعارات غير صحيحة في لوحة تحكم الخصوصية، ونحن نعمل على إصلاح هذه المشكلة للمستخدمين".

واتساب يدافع عن نفسه

وفي وقت سابق، أوضح واتساب في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، الموقف وكتب أن المشكلة نشأت بسبب خطأ في نظام التشغيل أندرويد، وفي تغريدة أخرى، أضاف واتساب أن مستخدميه يتمتعون "بالتحكم الكامل" في إعدادات الميكروفون الخاصة بهم وأنه لا يمكن الوصول إلى الميكروفون إلا عندما يقوم المستخدم بإجراء مكالمة أو يقوم بتسجيل ملاحظة صوتية أو فيديو، وتكون هذه الاتصالات محمية عن طريق التشفير من طرف إلى طرف حتى شركة واتساب لا تستطيع سماعهم.