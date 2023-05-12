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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

واتساب يفاجئ الجميع بـ 4 مزايا جديدة.. تحقق منها

واتسآب
واتسآب

طرح عملاق المراسلة الفورية واتساب WhatsApp، المملوك لشركة ميتا Meta الأمريكية، مؤخرا مجموعة من الميزات المبتكرة والتي تصل كلا من أجهزة آيفون وأندرويد حول العالم.

بدءا من الحصول على إجابات أوضح من استطلاعات الرأي الجماعية، مرورا بالحفاظ على التعليقات على الصور المشتركة وصولا إلى ربط حسابك بأجهزة متعددة، إليك قائمة بجميع الميزات الجديدة التي طرحها تطبيق المراسضضلة الشهير واتساب مؤخرا.

 

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واتساب يطرح ميزات جديدة لأندرويد وآيفون


1. استطلاعات الرأي الجماعية:

خلال العام الماضي، أعلن واتساب عن ميزة دمج استطلاعات الرأي في الدردشة الجماعية على التطبيق، وبشكل افتراضي، كنت قادرا على تحديد أكثر من إجابة واحدة لكل سؤال يتم طرحه في المجموعات، وقد حصلت هذه الميزة على ترقية كبيرة تسهل على المستخدمين الإجابة على كل سؤال يتم طرحه في المجموعة.

ميزة استطلاعات الرأي الجماعية

ولإنشاء استطلاع رأي جديد، ما عليك سوى النقر على زر الدبوس الموجود بجانب حقل النص حيث ستكتب رسالتك، ثم اختر الاستطلاع، بمجرد كتابة كل من سؤالك وخياراتك، قم بإلغاء تحديد مربع "السماح بخيارات متعددة".

وللبحث عن استطلاع، انقر على شاشة "الدردشات"، وحدد زر البحث واختر "استطلاعات الرأي"، سيعرض هذا قائمة بجميع استطلاعات الرأي، ويمكن للمستخدمين أيضًا إضافة كلمات رئيسية من السؤال أو الخيارات إلى شريط البحث لتحسينه.

ميزة استطلاعات الرأي الجماعية

2. مرفقات التسمية التوضيحية:

عندما نعيد توجيه إرسال صورة أو مقطع فيديو من صديق مع تعليق إلى شخص آخر، لا يمكننا إرسال الصورة إلا بدون التسمية التوضيحية الأصلية، مما يجبر بعض المستخدمين على إعادة كتابتها في صورة رسالة منفصلة، لذلك صمم واتساب ميزة مفيدة جديدة لمعالجة هذه المشكلة، والتي تسمح لنا بنقل الصور ومقاطع الفيديو إلى جهات اتصال ومجموعات مختلفة، جنبا إلى جنب مع التعليقات المصاحبة للرسالة الأصلية، من السهل أيضا حذف التسمية التوضيحية أو تعديلها حسب الحاجة.

مرفقات التسمية التوضيحية

3. ربط حساب بهواتف متعددة:

تعمل ميزة جديدة على توسيع تعدد استخدامات حساب واتساب، مما يسمح بالوصول إلى الدردشات والرسائل المرسلة من أجهزة الكمبيوتر والمتصفحات والأجهزة اللوحية دون تقارب مادي أو حتى الحاجة إلى هاتف ذكي نشط، تتيح أحدث ترقية لهذه الميزة استخدام حسابك على هواتف ذكية مختلفة، الميزة الجديدة متاحة على كل من أجهزة أندرويد وآيفون، وستتم مزامنة سجل الدردشة لمدة تصل إلى عام بين الهواتف.

ولإعداد الوصول إلى حساب واتساب على هاتف إضافي، تحتاج إلى تثبيت التطبيق على نفس الجهاز، بدلا من إدخال رقم هاتفك أثناء عملية إنشاء الحساب، حدد خيار "ربط بحساب موجود"، سيؤدي هذا إلى إنشاء رمز الاستجابة السريعة الذي يمكن مسحه ضوئيا باستخدام الهاتف الأساسي عن طريق تحديد خيار "رابط الجهاز" في الإعدادات.

ربط حساب بهواتف متعددة

4. تحويل الأموال للشركات:

تعمل شركة واتساب على توسيع ميزة المدفوعات الخاصة بها، والتي أطلقتها سابقا في الهند، والآن، تتيح هذه الميزة الدفع المباشر للشركات الصغيرة بنقر زر من خلال دردشة واتساب، وهي متوفرة في عدد محدود من الأسواق من بينها البرازيل وسنغافورة إلى جانب الهند.

واتساب ميزات جديدة آيفون أندرويد WhatsApp الواتساب

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