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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

اعرف إزاي تشغل واتساب على 4 أجهزة في نفس الوقت.. فيديو

كيفية تشغيل واتساب
كيفية تشغيل واتساب على هواتف متعددة

لسنوات، كان أحد أكبر العقبات التي واجهها مستخدمي واتساب WhatsApp هو أنه لا يمكن استخدامه إلا على هاتف واحد فقط في كل مرة، ولكن الآن حلت شركة "ميتا" أحد أبرز المشكلات التي تقيد استخدام تطبي المراسلة التابع لها على أجهزة متعددة في نفس الوقت.

وسابق كان بإمكانك استخدام واتساب على أجهزة إضافية، مثل حاسوب ماك أو الكمبيوتر الشخصي باستخدام نسخة واتساب ويب أو WhatsApp Web أو واتساب سطح المكتب WhatsApp Desktop، ولكن لا يمكنك استخدامه على هاتفين في نفس الوقت.

 

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وبدلا من ذلك، سيتعين عليك تسجيل الخروج من أحد الهواتف قبل أن تتمكن من تسجيل الدخول إلى هاتف آخر، مما يتطلب منك نسخ جميع محادثاتك احتياطيا أولا قبل القيام بهذه الخطوة.

وأخيرا، لم يعد هذا هو الحل الوحيد لتشغيل حساب واتساب WhatsApp على أكثر من هاتف في نفس الوقت، وبدلا من تشغيله على أجهزة مختلفة إلى جانب الهاتف الذكي المسجل به الحساب، أضافت شركة "ميتا" القدرة على ربط حسابك على ما يصل إلى 4 أجهزة غير هاتفية.

وكما أصبح من الممكن الآن ربط هاتف آخر كواحد من تلك الأجهزة الإضافية، تماما كما تفعل عند ربط حساب واتساب على هاتفك مع متصفحات الويب والأجهزة اللوحية وأجهزة سطح المكتب.

إليك كيفية تشغيل واتساب على أجهزة متعددة وتشغيل الدردشات عبر جهاز آيفون، وربطه بجهاز أندرويد، أو هاتفين يعملان بنظام أندرويد أو iOS.

كيفية تشغيل واتساب على هواتف متعددة

1. قم بتنزيل تطبيق واتساب WhatsApp على هاتفك الجديد (أو الهاتف الثاني الذي تريد استخدامه عليه).
2. قم بالموافقة على الإخطارات وأي أذونات أخرى.

كيفية تشغيل واتساب على هواتف متعددة

3. من الشاشة الرئيسية حيث يطلب منك إدخال رقمك، انقر فوق النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى العليا.

كيفية تشغيل واتساب على هواتف متعددة

4. انقر على "ربط جهاز" لإنشاء رمز استجابة سريع.
5. افتح تطبيق واتساب WhatsApp على هاتفك الأساسي.
6. اضغط على الإعدادات في الزاوية اليمنى السفلية.
7. اضغط على الأجهزة المرتبطة.

كيفية تشغيل واتساب على هواتف متعددة

8. اضغط على "ربط جهاز" واستخدم الكاميرا لمسح رمز الاستجابة السريعة على جهازك الجديد.

واتساب تشغيل واتساب هواتف متعددة كيفية تشغيل واتساب أندرويد آيفون

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