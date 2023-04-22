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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لحفظ الرسائل المحمية .. واتساب يطلق ميزة إنتظرها المستخدمون طويلا

واتساب
واتساب

طور فريق تطبيق واتساب WhatsAp، ميزة جديدة لإخفاء الرسائل خلال الأشهر القليلة الماضي، وبعد طول انتظار أصبحت الميزة متاحة بشكل رسمي الآن.

وبحسب ما ذكره موقع "indiatoday"، أعلن مارك زوكربيرج، عن تحديث جديد يصل تطبيق واتساب يجلب ميزة مهمة تسمى Keep in Chat، والتب تتيح للمستخدمين الاحتفاظ بالنصوص في مجموعة دردشة تم ضبطها على مؤقت الرسائل المختفية.

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ميزة Keep in Chat في واتساب

ووفقا لـ واتساب، تم إصدار هذا التحديث لمساعدة المستخدمين في وضع إشارة مرجعية على الرسائل التي يريدون الاحتفاظ بها في الدردشة وحفظها حتى بعد اختفاء الرسائل الأخرى بعد تعيين المؤقت.

وأصبح الآن بإمكان المستخدمين الاحتفاظ بالرسائل التي تم إرسالها في المحادثات، وفي الوقت نفسه سيتم إخطار مرسلها عندما يقوم أحد أعضاء المجموعة بحفظ رسالته، وسيكون للمرسل القدرة على رفض الاحتفاظ برسالته المختفية.

ميزة Keep in Chat في واتساب

وستظهر الرسائل المختفية التي تم الاحتفاظ بها، داخل مجلد Kept Messages، وسيتم تدوينها برمز إشارة مرجعية ويمكنك رؤية هذه الرسائل، مرتبة حسب الدردشة داخل المجلد.

ويشار إلى أن الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا"، مارك زوكربيرج، أعلن عن إصدار الميزة الجديدة Keep in Chat، أمس الجمعة، عبر صفحته على فيسبوك، قائلا إن واحدة من أكثر الميزات المتوقعة تصل تطبيق واتساب مع التحديث الأخير، والمخصصة لوظيفة اختفاء الرسائل والذي سيسمح الآن للمستخدمين بحفظ رسائلهم المهمة.

وأضاف قائلا: "يمكن لأي شخص في سلسلة الرسائل داخل المحادثات الضغط لفترة طويلة على رسالة للاحتفاظ بها. سيتم إخطار المرسل إذا تم حفظه ويمكنه تحديد ما إذا كان يمكن الاحتفاظ بها أم لا".

وبينما تحمي هذه الطبقة الإضافية من الخصوصية الرسائل من الوقوع في الأيدي الخطأ، مشيرا إلى خاصية الرسائل المختفية، قد يكون في بعض الأحيان من المهم الاحتفاظ ملاحظة صوتية عرضية أو جزء أساسي من المعلومات، لذلك ستعمل Keep in Chat على الاحتفاظ بالنصوص التي يمكن أن تحتاج لها لاحقا.

واتساب ميزة جديدة Keep in Chat الرسائل المختفية مارك زوكربيرج WhatsAp

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