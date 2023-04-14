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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ميزات عظيمة في واتساب تحميك من الهاكرز.. تعرف عليها

واتساب
واتساب

بدأت شركة واتساب WhatsApp، في طرح عدد قليل من ميزات الأمان الجديدة، التي تهدف إلى حماية حسابات المستخدمين من السرقة عبر البرامج الضارة.

وبحسب ما ذكره موقع "engadget"، تشمل ميزات الخصوصية والحماية الجديدة من واتساب، حماية الحساب، والتحقق من الجهاز، بالإضافة إلى رموز الحماية التلقائية.

 

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ميزة حماية الحساب

ووفقا لشركة واتساب، ففي المرة التالية التي تقوم فيها بتنزيل التطبيق على جهاز جديد، قد يطلب منك استخدام جهازك القديم لتأكيد رغبتك في نقل حسابك إلى هاتف جديد، وكوسيلة إضافية للتحقق من الحماية تركز هذه الخاصية تركز في التحقق جيدا من أنك أنت صاحب الحساب الحقيقي وأنك بالفعل من تقوم بهذه الخطوة.

وكما يمكن أن تساعدك ميزة حماية الحساب القادمة من واتساب، على تنبيهك بأي محاولة غير مصرح بها لفتح حسابك على جهاز آخر، وتقول الشركة إنها ستساعد في تأمين حسابك ضد البرامج الضارة، وتحميك بشكل أفضل إذا تم اختراق واتساب الخاص بك.

واتساب

ميزة التحقق من الجهاز

تعد البرامج الضارة التي تصيب أجهزة الهاتف المحمول واحدة من كبرى التهديدات التي تؤثر في خصوصية الأشخاص وحمايتهم في الوقت الحالي لأنها قد تستغل هاتفك دون إذنك وتستخدم حسابك على واتساب في إرسال رسائل غير مرغوب فيها.

تعمل ميزة واتساب القادمة على حماية خصوصيتك من البرامج الضارة التي تستهدف اختراق الهواتف الذكية وتسمح للمتسلل بقراءة رسائل واتساب خلسة، لذلك أضافت منصة التراسل الشهيرة، ميزة التحقق من الجهاز، بهدف المساعدة على مصادقة حسابك، دون الحاجة إلى اتخاذ إجراء من جانبك، وتزويدك بطبقة حماية قوية مما يصعب على المحتالين سرقة حسابك.

ميزة رموز الحماية التلقائية

تساعدك هذه الميزة على التأكد من أنك تجري الدردشة مع المتلقي المقصود، ويتضمن التحقق من اتصالك بشخص ما إما مسح رمز الاستجابة السريعة أو مقارنة رقم مكون من 60 رقما، ويمكنك العثور على كليهما من خلال النقر على علامة التبويب التشفير أسفل ورقة معلومات جهة الاتصال، ويمكنك التحقق من ذلك يدويا بالانتقال إلى علامة تبويب التشفير أسفل معلومات الاتصال، وحين تنقر على علامة تبويب التشفير، فستتمكن من التحقق مباشرة من أن محادثتك الشخصية آمنة.

واتساب WhatsApp البرامج الضارة ميزات الأمان حماية الحساب رموز الحماية ميزة حماية الحساب

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