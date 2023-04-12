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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هتوفر باقتك.. طريقة فعالة لـ تشغيل واتساب بدون إنترنت

واتساب
واتساب

يعمل تطبيق واتساب WhatsApp، على تجربة مجموعة جديدة من المزايا الجديدة، والتي من شأنها أن تحسن من تجربة المستخدم سواء في الاستفادة من خدمات جديدة أو زيادة الخصوصية والأمان عبر التطبيق.

وفي الوقت الحالي، يستعد تطبيق المراسلة المملوك لشركة ميتا، لتقديم ميزة مهمة جدا لجميع مستخدميه، حيث سيسمح لك تطبيق الدردشة قريبا بتشغيل حساب واتساب الخاص بك على ما يصل إلى أربعة أجهزة مرتبطة، دون الحاجة إلى اتصال إنترنت نشط على الهاتف الذكي الذي تستخدم عليه WhatsApp بشكل أساسي.

 

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ويقوم فريق واتساب حاليا بتجربة الميزة الجديدة والتي ستوفر دعما لميزة الأجهزة المتعددة على كل من نظامي التشغيل أندرويد وiOS، والتي ستسمح للمستخدمين بتشغيل واتساب فقط على جهاز مرتبط مثل الكمبيوتر المحمول، دون اتصال هواتفهم بالإنترنت.

وتظهر الميزة حاليا في بعض الإصدارات التجريبية التي تشمل بعض المزايا الغير مسبوقة، وسيتعين علينا الانتظار قليلاً قبل طرحه لجميع مستخدمي واتساب في جميع أنحاء العالم، وحتى ذلك الحين، يمكن للمستخدمين الذين لديهم فرصة لرؤية الوضع التجريبي على هواتفهم اختيار البرنامج والاستمتاع بالميزة الجديدة.

وستكون قدرة واتساب الجديدة طريقة استثنائية لاستخدام التطبيق لأولئك الذين يتعاملون مع أجهزة متعددة في وقت واحد، وفي الوقت الحالي، يتعين عليك إبقاء هاتفك متصلاً بالإنترنت لاستخدام واتساب، حتى إذا كنت تستخدمه على جهاز الكمبيوتر الخاص بك الذي يحتوي على اتصال بالإنترنت، بهذا، لن يتمكن المستخدمون من استخدام واتساب فقط على جهاز مرتبط.

طريقة تشغيل واتساب بدون إنترنت

ولاستخدام ميزة "الأجهزة المترابطة" الجديدة، بدلا من انتظار وصول الدعم متعدد الأجهزة إلى هاتفك، يمكنك الانضمام إلى الوضع التجريبي لتجربته على الفور، إليك نظرة على كيفية القيام بذلك وما هي الأشياء التي ستحتاج إليها أثناء ربط حساب واتساب الخاص بك على أجهزة أخرى تصل إلى أربعة أجهزة بخلاف هاتفك المحمول.

وتذكر أنك لن تضطر إلى إبقاء هاتفك الأساسي متصلا بالإنترنت مع ميزة واتساب الجديدة، حيث ستصل رسائل الدردشة مباشرة إلى جهاز الكمبيوتر المرتبط، أو على تطبيق واتساب لسطح المكتب أو موقع الويب، ويمكنك الرد عليها من هناك مباشرة، ولتفعيل هذه الخاصية ستحتاج إلى اتباع الخطوات التالية:

1. افتح تطبيق واتساب عبر هاتفك المحمول.
2. ادخل إلى قائمة الإعدادات على التطبيق عبر النقر على الثلاث نقاط أعلى الزاوية اليمني من الصفحة الرئيسية لـ واتساب.

3. اضغط على خيار الأجهزة المترابطة.

4. قم بمسح الـ QR Code لفتح واتساب ويب عبر جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

5. انتظر حتى يحدث الاقتران بين الهاتف المحمول وجهاز الكمبيوتر، بعدها سيكون بإمكانك تشغيل واتساب بشكل طبيعي عبر إصدار سطح المكتب حتى في حال عدم اتصال هاتفك بالإنترنت.

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