لو محظور.. 3 طرق عبقرية لـ فك بلوك حسابك على واتساب

إذا تم حظرك على واتساب WhatsApp، فهناك عدة طرق لإلغاء حظرك وبدء الدردشة من جديد مع أصدقائك وعائلتك عبر منصة المراسلة الفورية، ولسوء الحظ، لا توجد طريقة مباشرة لفك حظر واتساب، لذلك سيتعين عليك إما حذف حسابك ثم إعداد الحساب مرة أخرى أو تغيير حسابك كليا لبدء استخدام منصة المراسلة، وللقيام بذلك سنستعرض إليك فيما يلي أسباب حظر واتساب وكيفية إلغاء حظر حسابك WhatsApp.

لماذا يتم حظرك من استخدام واتساب؟

هناك عدة أسباب وراء قيام شخص ما بحظرك على واتساب، تتضمن بعض الأسباب الأكثر شيوعا ما يلي:

- قيامك بإرسال عددا كبيرا جدا من الرسائل: إذا كنت قد قمت بإرسال عددا كبيرا جدا من الرسائل إلى شخص ما على واتساب ولم يرد، فقد يحظرك لإيقاف تلقي تلك الرسائل منك.

- قمت بإرسال رسائل غير لائقة: إذا أرسلت رسائل أو محتوى غير لائق إلى جهة اتصالا ما على واتساب، فقد يختار الشخص حظرك لتجنب المزيد من هذه الرسائل الغير مرغوب فيها.

- تم الإبلاغ عنك كجهة اتصال غير مرغوب فيها: إذا تم الإبلاغ عن قيامك بإرسال بريد عشوائي، فقد يقوم واتساب بحظر حسابك بشكل مؤقت أو دائم.

- وضع علامة على نشاط مريب: إذا تم الإبلاغ عن نشاط مشبوه، فقد يتم حظر حسابك حتى تتمكن من التحقق من هويتك.

طرق فك حظر حسابك على واتساب

الطريقة الأولى: حذف الحساب:

قد يكون حذف حساب واتساب الخاص بك هو الطريقة الأسهل والأكثر ملاءمة لإلغاء حظر حسابك على التطبيق، يجب عليك التأكد أولا من إجراء نسخ احتياطي لحساب واتساب الخاص بك، ولكن تذكر أن بهذه الخطوة ستحذف جميع سجلات الدردشة الخاصة بك، بالإضافة إلى إزالتك من جميع المجموعات التي انضممت إليها، إذا كنت مستعدا للتنازلات عن كل هذا، فاتبع الخطوات التالية لحذف حساب واتساب الخاص بك:

- قم بتشغيل واتساب على جهازك وانتقل إلى الإعدادات ثم الحساب ثم حذف حسابي.

- قم بإدخال رقم هاتفك المحمول وانقر فوق زر حذف حسابي لإزالة حسابك نهائيا.

- سوف تحصل على تأكيد في الصفحة التالية من التطبيق، بالإضافة إلى ذلك، ستحتاج إلى إزالة التطبيق من جهازك المحمول.

طرق فك حظر حسابك على واتساب

الطريقة الثانية: استخدام حساب إضافي:

إذا كنت تبحث عن حل أسهل لإلغاء حظرك على واتساب، فيمكنك إنشاء حساب جديد بدلا من ذلك، في هذه الخطوة ستحتاج إلى القيام بالخطوات التالية:

- ستحتاج إلى تمكين التطبيقات المزدوجة على هاتفك الذكي، وتتوفر هذه الميزة على كل هاتف ذكي يعمل بنظام أندرويد إلى حد كبير.

- بمجرد تمكين التطبيقات المزدوجة، افتح التطبيق الثاني وقم بإعداد حساب جديد برقم هاتف محمول مختلف.

- بمجرد قيامك بإعداد الحساب، ستتمكن من الاتصال بالشخص الذي قام بحظرك.

طرق فك حظر حسابك على واتساب

الطريقة الثالثة: باستخدام مجموعات واتساب:

إذا كنت لا ترغب في حذف حسابك أو إنشاء حساب جديد، فمن المحتمل أن تكون هذه هي الطريقة الوحيدة المتبقية لك لإلغاء حظر حسابك على واتساب.

- لكي تنجح هذه الطريقة ستحتاج إلى مساعدة أحد أصدقائك.

- اطلب من صديقك إنشاء مجموعة واتساب بينك وبين صديقك والشخص الذي قام بحظرك، والذي سيعمل صديقك كوسيط حتى يتم تشكيل المجموعة.

- بمجرد تشكيل المجموعة، يمكن لصديقك مغادرة المجموعة في أي وقت، بعد ذلك، يمكنك الدردشة بسهولة مع الشخص الذي قام بحظرك.