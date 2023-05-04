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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

واتساب مش هيخلى مكالمة تفوتك.. تحديث جديد لـ أندرويد

واتساب
واتساب

يعد واتساب WhatsApp، التطبيق الأكثر انتشارا في كل مكان حول العالم، ومن بين أفضل تطبيقات المراسلة المشفرة الأكثر استخداما، بينما تتميز التطبيقات الأخرى مثل تيليجرام Telegram، بعددا من الميزات الرائعة، فإن مطوري واتساب يعملوا جاهدين للحاق بركاب المنافسة ببطء ولكن بثبات.

وبحسب ما ذكره موقع "androidpolice" التقني المتخصص، يعمل واتساب على إضافة بعض الميزات الجديدة مؤخرا، من بينها ميزة التشغيل التلقائي لمقاطع الصور المتحركة GIF، إلى جانب ميزة أخرى متعلقة بكيفية مشاهدة الأشخاص لمكالمات WhatsApp الفائتة.

 

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واتساب يجعل المكالمات الفائتة أكثر وضوحا على أندرويد

ووفقا لموقع WABetaInfo، فأن التعديل المرئي الجديد الذي تم رصده في الإصدار التجريبي من تطبيق واتساب على أندرويد والذي يحمل الرقم 2.23.10.4، يبرز اسم جهة الاتصال باللون الأحمر عندما تكون هناك مكالمة فائتة منهم ضمن تويب المكالمات على تطبيق الدردشة.

الميزة الجديدة بإصدار واتساب على أندرويد والذي يحمل الرقم 2.23.10.4

ومن ناحية أخرى، سيعمل التعديل الجديد مع جهات الاتصال الغير محفوظة ضمن دفتر العناوين على جهازك، حيث سيتم تمييز هذه الأرقام باللون الأحمر أيضا.

وذلك بالإضافة إلى مؤشر المكالمات الفائتة الحالي بجوار كل اسم أو رقم في قائمة مكالمات واتساب، وكانت العلامة المرئية موجودة على إصدار آيفون من واتساب لبعض الوقت، لذا فهي ليست بأي حال من الأحوال إضافة جديدة لتطبيق المراسلة.

وفي الوقت نفسه، قد تكون إمكانية رؤية مؤشر المكالمات الفائتة الجديد على أندرويد محدود، حتى إذا كنت مسجلا في البرنامج التجريبي للشركة على متجر جوجل بلاي وقمت بتنزيل الإصدار رقم 2.23.10.4 من التطبيق، وسيتم طرحه تدريجيا لمختبري الإصدارات التجريبية ثم إلى الإصدار المستقر بعد بضعة أسابيع من الآن.

ويشار إلى أن واتساب قدم مؤخرا مزايا مهمة للغاية،  بما في ذلك دعم متعدد الهواتف، والقدرة على قفل الدردشات الفردية لمزيد من الخصوصية، بالإضافة إلى ميزة أخرى توفر سياق إضافي أثناء مشاركة الرسائل أو الوسائط المعاد توجيهها، كما أضاف لمستخدمي الإصدار المستقر ميزة أخر لحفظ الرسائل المختفية.

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