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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

احذر الأرقام الدولية.. عملية احتيال خطيرة تستهدف واتساب

واتساب
واتساب

يبحث قراصنة الإنترنت دائما عن طرق جديدة لخداع الضحايا غير المرتابين، ويبدو أنهم ابتكروا طريقة يتسللون من خلالها إلى مستخدمي واتساب WhatsApp.

 

وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، أبلغ عددا متزايد من مستخدمي واتساب، في الآونة الأخيرة عن تلقيهم مكالمات غير مرغوب فيها ومكالمات فيديو من أرقام دولية غير معروفة، لا سيما من جنوب شرق آسيا، حيث غالبا ما تأتي هذه المكالمات بأرقام دولية تحمل الرموز التالية: +84 (فيتنام) و +62 (إندونيسيا) و +223 (مالي).

 

 

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احذر من المكالمات غير المرغوب فيها من الأرقام الدولية على واتساب

 

ووفقا للتقرير، لا يجرى المحتالين هذه المكالمات من هذه البلدان التي تحمل الأرقام الدولية مفاتيح الاتصال الخاصة بها، ولكنهم يستخدمون بطاقات SIM وأرقام هواتف من أي مكان في العالم، ولسوء الحظ، يمكن أن تكون عمليات الاحتيال هذه مقنعة للغاية ويمكن أن تتسبب في خسارة بعضا من ضحاياها للمال أو البعض الآخر لبياناتهم الشخصية.

 

وعن تجربته الشخصية، شارك أحد الضحايا تغريدة علر موقع تويتر، كتب فيها أنه قد حصل على رسالة من رقم دولي، تظاهر فيها المرسل بأنه باحث عن عمل من فيتنام، عرض على الضحية وظيفة يمكنه من خلال الحصول على المال  مقابل كل "إعجاب" ينقره على مقاطع فيديو يوتيوب YouTube.

وهذه الحيلة هي عملية احتيال منتشرة منذ شهور، يطلب فيها المحتالون من الضحايا تثبيت تطبيق ضار أو الانضمام إلى قناة بتطبيق تيليجرام Telegram، من خلال إغراء الضحايا للاستثمار في الأسهم والعملات المشفرة على الإنترنت.

 

وحث خبراء الأمن السيبراني مستخدمي واتساب، على تجنب الرد على مثل هذه المكالمات أو الرسائل الواردة من أرقام غير معروفة تحمل مفاتيح اتصال دولية، لأنها يمكن أن تؤدي إلى خسارة مالية كبيرة أو فقدان البيانات الشخصية.

 

وبدلا من ذلك، تحقق من هوية الشخص قبل الانخراط في أي محادثة على الإنترنت، إذا لم تكن متأكدا من هوية المتصل بالفعل، فمن الأفضل دائمًا توخي الحذر وعدم الرد.

احذر من المكالمات غير المرغوب فيها من الأرقام الدولية على واتساب
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