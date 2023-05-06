قبل حذفها .. اعرف ازاى تحتفظ برسائل واتساب المختفية

يتيح لك واتساب WhatsApp، استخدام ميزة الرسائل المختفية لحذف نصوص الدردشات تلقائيا بعد فترة زمنية محددة، ولكن من الأفضل ترك بعض المعلومات المهمة دون حذفها.

وباستخدام ميزة Keep in Chat الجديدة في واتساب، يمكنك أنت أو الطرف الآخر في الدردشة حماية بعض الرسائل من ميزة الحذف التلقائي والاحتفاظ بها على حسابك.

من يمكنه الاحتفاظ برسائل واتساب المختفية؟

ووفقا لما ذكره موقع "makeuseof"، يمكن لأي من طرفي الدردشة الفردية أو أحد أعضاء المجموعات الاحتفاظ بالرسائل ذاتية الاختفاء على واتساب، ومع ذلك، كعادة خدمة المراسلة الشهيرة تنطبق بعض القواعد على هذه الميزة وهي كالآتي:

رسائل واتساب المختفية

- لا تنطبق ميزة Keep in Chat إلا على الدردشة أو المجموعة التي تم تمكين اختفاء الرسائل فيها فقط.

- تظل الرسائل المحتفظ بها في الدردشة حتى لو انتهت صلاحيتها.

- فقط الدردشات التي يتم إرسالها بعد تمكين اختفاء الرسائل على واتساب تكون مؤهلة للاحتفاظ بها.

- يقرر المرسل ما يمكن للمستلم الاحتفاظ به.

- بمجرد إلغاء الاحتفاظ بالرسالة كمؤلف، لا يمكن للمستلم الاحتفاظ بها بعد ذلك.

- إذا قام المستلم بإلغاء الاحتفاظ برسالة، فيمكنه الاحتفاظ بها مرة أخرى طالما أن المرسل لا يحتفظ بها.

- يؤدي إلغاء الاحتفاظ برسالة بعد انتهاء مدتها إلى إزالتها من الدردشة.

- يمكن لأي شخص في الدردشة الجماعية الاحتفاظ برسالة وإلغاء الاحتفاظ بها، بشرط أن يتمكن المشاركون من تحرير معلومات المجموعة ولا يقوم كاتب الرسالة بإلغاء حفظها.

- يمكن لمسؤولي المجموعة تعطيل ميزة Keep in Chat للمشاركين إذا قاموا بتعيين المجموعة للسماح للمسؤولين فقط بتحرير معلوماتها.

حفظ الرسائل المختفية على واتساب

كيفية حفظ الرسائل المختفية على واتساب؟

لمنع رسالة تم ضبها على مؤقت الرسائل المختفية من أن تختفي في دردشاتك على واتساب، اتبع الخطوات التالية:

1. افتح الدردشة أو المجموعة المحددة والتي تستخدم الرسائل المختفية.

2. اضغط مع الاستمرار على الرسالة التي تريد الاحتفاظ بها.

3. انقر على خيار الاحتفاظ أو Keep.

4. إذا كنت كاتب الرسالة، فسيتم إعلامك عندما يحتفظ شخص ما برسالتك.

5. يؤدي النقر فوق الإشعار "من مركز الإشعارات" إلى نقلك مباشرةً إلى الرسالة المحفوظة.

6. سواء كنت المرسل أو المستلم، فسترى رمز إشارة مرجعية بجوار جميع الرسائل المحفوظة.