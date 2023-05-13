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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مجرد خطأ.. واتساب لا يتجسس على مستخدميه

واتساب
واتساب

أثار تقرير حديث مخاوف بشأن انتهاكات الخصوصية المحتملة لتطبيق واتساب WhatsApp، وفقا لصورة شاركها مهندس تويتر Twitter، "فويد دبيري"، أظهرت أن التطبيق كان يصل إلى ميكروفون هاتفه في الخلفية بشكل متكرر، حتى أثناء عدم استخدامه للتطبيق.

وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، شارك مهندس تويتر، لقطة شاشة للوحة معلومات الخصوصية بهاتفه، والتي أظهرت أن واتساب قد وصل إلى ميكروفونه 9 مرات بين عشية وضحاها، وهذا على الرغم من أنه لم يفتح التطبيق أو أجرى أي مكالمات خلال تلك الفترة.

 

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 واتساب لا يتجسس عليك.. مجرد خطأ

وسرعان ما انتشرت تغريدة "دبيري" على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع واتساب إلى إصدار بيان، قالت فيه: "إنها على علم بالمشكلة وتقوم بالتحقيق فيها".

لقطة شاشة للوحة معلومات الخصوصية بهاتف "فويد دبيري"

وادعت شركة واتساب قائلة: "نعتقد أن هذا خطأ في نظام أندرويد يخصص معلومات بشكل غير صحيح في لوحة معلومات الخصوصية"، مضيفة أنها طلبت من شركة جوجل التحقيق في الأمر وإصلاحه على الفور.

من جانبها، أكدت جوجل أنها تحقق في المشكلة، وقالت الشركة إنها لم تعثر على أي دليل على أن واتساب تعمد الوصول إلى ميكروفونات أجهزة أندرويد في الخلفية.

وقالت جوجل: "نحن نأخذ خصوصية المستخدم على محمل الجد، وملتزمون بالعمل مع واتساب لحل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن".

وأثارت تلك الادعاءات ضد واتساب مخاوف بشأن ممارسات الخصوصية للتطبيق، حيث يعد WhatsApp هو أحد أكثر تطبيقات المراسلة شيوعا في العالم، مع أكثر من 2 مليار مستخدم نشط، ويستخدم التطبيق التشفير من طرف إلى طرف لحماية رسائل المستخدمين، ولكنه يجمع بعض البيانات حول مستخدميه، بما في ذلك أرقام هواتفهم وقوائم جهات الاتصال الخاصة بهم.

وليس من الواضح حتى الآن، ما إذا كان تطبيق واتساب يصل بالفعل إلى ميكروفونات أجهزة أندرويد في الخلفية، أو ما إذا كان هذا خطأ تقني في نظام تشغيل جوجل، ومع ذلك، أثارت الادعاءات مخاوف بشأن ممارسات الخصوصية للتطبيق ودفعت المستخدمين إلى إعادة النظر فيما إذا كانوا يريدون الاستمرار في استخدامه أم لا.

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