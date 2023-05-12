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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لو معاك سمارت ووتش.. اعرف ازاي تستخدم واتساب على ساعة ذكية

واتساب 
واتساب 

تعد واحدة من أكبر مزايا الساعات الذكية العاملة بنظام التشغيل Wear OS، هي القدرة على تثبيت تطبيقات الطرف الثالث، على الرغم من وجود مجموعة جيدة من التطبيقات تدعم العمل على الساعات الذكية يمكنك الاختيار من بينها، إلا أن التطبيقات الشائعة مثل واتساب WhatsApp، لم يكم من السهل استخدامها في السابق.

 

ولحسن الحظ، لقد تغير ذلك الآن، بفضل فريق مطوري واتساب الذي أتاح دعما للعمل مع الأجهزة القابلة للارتداء، فإذا كنت من عشاق خدمة المراسلة الفورية، وتملك ساعة ذكية،  سوف نوضح لك خلال السطور التالية كيفية تثبيت واستخدام تطبيق واتساب على ساعة ذكية تعمل بنظام Wear OS.

 

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اعرف ازاى تستخدم واتساب على ساعة ذكية

يمكنك فقط حتى الآن الرد على رسائل واتساب الواردة إلى حسابك عبر ساعتك الذكية، ولكن بعد طرح نسخة من التطبيق لنظام Wear OS، يمكنك حتى بدء المحادثات مباشرة من معصمك، تبدو هذه الخطوة مريحة إذا كنت ممن يستقبلون العديد من الرسائل،  إليك قائمة بالأجهزة المدعومة متبوعة بخطوات لتثبيت واتساب على ساعتك الذكية Wear OS.

الأجهزة التي تدعم تشغيل إصدار Wear OS من واتساب  

يتوافق إصدار Wear OS من واتساب، مع جميع الساعات الذكية التي تعمل بنظام Wear OS 3 والإصدارات الأحدث، من بينها ساعات سامسونج الذكية Galaxy Watch 4 و Galaxy Watch 5 وساعة جوجل Pixel Watch.

كيفية تشغيل واتساب على ساعة ذكية


كما هو الحال مع معظم التطبيقات الخارجية، يمكنك تثبيت تطبيق WhatsApp for Wear OS عبر متجر جوجل بلاي Play على ساعتك الذكية، من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: افتح متجر جوجل Play Store على الهاتف الذكي المرتبط بساعتك الذكية Wear OS، حدد شريط البحث في الأعلى.

متجر جوجل Play Store

الخطوة الثانية: ابحث عن تطبيق واتساب ثم حدد واتساب من قائمة واتساب التي تظهر أمامك.

الخطوة الثالثة: سترى خيارا لتثبيت إصدار Wear OS من التطبيق على ساعتك الذكية، ضمن علامة التبويب "متوفر على المزيد من الأجهزة" اضغط على زر التثبيت.

واتساب على متجر جوجل Play Store

الخطوة الرابعة: سيبدأ تثبيت التطبيق على ساعتك الذكية، بمجرد تثبيت افتح واتساب.

الخطوة الخامسة: بمجرد فتح واتساب على ساعتك الذكية، ستتلقى إشعارا على هاتفك الذكي لربط حسابك بجهاز جديد انقر عليه.

واتساب 

الخطوة السادسة: اضغط على زر "تأكيد" أسفل المطالبة "هل تحاول ربط جهاز".

واتساب 

الخطوة السابعة: سترى رمزا أبجديا رقميا مكونا من 8 أرقام على ساعتك الذكية، أدخل هذا الرمز على هاتفك الذكي.

الخطوة الثامنة: سيقوم واتساب بمزامنة جميع محادثاتك على ساعتك الذكية، ويمكنك إرسال و استقبال رسائل واتساب عبر ساعتك الذكية.

واتساب 
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