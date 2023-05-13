من بينهم أوبو وشاومي.. جوجل تزود 19 هاتفا بـ Android 14

أصبحت العديد من الهواتف الذكية من مختلف الشركات المصنعة مؤهلة للحصول على الإصدار التجريبي من Android 14، وهو التحديث التالي لنظام تشغيل جوجل، حيث لم تعد هواتف Pixels هي الهواتف الذكية الوحيدة التي يمكنها تثبيت الإصدار التجريبي من أندرويد 14.

وبحسب ما ذكره موقع "gadgetsnow"، عرضت شركة جوجل ميزات Android 14 وتغييرات التصميم في مؤتمر المطورين السنوى Google I / O 2023، ومع إصدار المعاينة التجريبية للمطورين أعلنت الشركة الأمريكية عن دعمها لمزيد من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية للحصول على تحديث Android 14 Beta 2 مع العديد من التحسينات، بما في ذلك الكاميرا والوسائط والخصوصية والأمان وواجهة المستخدم والمزيد.

قائمة الهواتف المؤهلة للحصول على أندرويد 14

أوضحت جوجل، خلال مؤتمرها السنوى، أن إصداراتها التجريبية القادمة من نظام التشغيل أندرويد، لم تعد مقتصرة على هواتف بكسل الخاصة بها، ولكن ستتيح العديد من الشركات المصنعة الآن لمستخدميها تثبيت آخر تحديث تجريبي من Android 14، بما في ذلك iQOO و Nothing ولينوفو و OnePlus وأوبو Oppo وريلمي Realme وتكنو Techno وفيفو Vivo وشاومي Xiaomi، ما عدا شركة سامسونج التي ستتأخر أجهزتها قليلا للحصول على الإصدار المستقر من نظام أندرويد المنتظر.

ومع ذلك، هناك عدد قليل فقط من الهواتف الذكية المؤهلة للحصول على تحديث أندرويد 14 التجريبي، إليك القائمة:

1. هاتف جوجل Pixel 4a:

يتميز هاتف Google Pixel 4a من جوجل، بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 5.7 بوصة ويتم تشغيله بواسطة معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 730G، يعمل الهاتف الذكي حاليا بنظام التشغيل Android 13.

Google Pixel 4a

2. هاتف جوجل Pixel 6a:

يتميز هاتف جوجل Pixel 6a بشاشة من نوع AMOLED بقياس6.13 بوصة ويتم تشغيله بواسطة معالج جوجلTensor G1 ويعمل الهاتف حاليا بنظام التشغيل Android 13.

Google Pixel 6a

3. هاتف جوجل Pixel 7:

يتم تشغيل هاتف Pixel 7 بواسطة أحدث معالجات شركة جوجل الأمريكية Tensor G2 ويتميز بشاشة من نوع AMOLED بقياس6.13 بوصة ويعمل بنظام التشغيل Android 13.

Pixel 7

4. هاتف جوجل Pixel 7 Pro:

يتم تشغيل إصدار Pro من Pixel 7 أيضا بواسطة معالج جوجل الجديد Tensor G2 ويتميز بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.7 بوصة ويعمل بنظام التشغيل Android 13.

Pro من Pixel 7

5. هاتف وان بلس OnePlus 11:

يعد OnePlus 11 هو أحدث هاتف ذكي رائد من شركة وان بلس OnePlus، فهو يتميز بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.7 بوصة تدعم معدل تحديث 120 هرتز ويتم تشغيله بواسطة معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 2، ويأتي الهاتف الذكي أيضا مع واجهة المستخدم OxygenOS 13 المستندة إلى نظام التشغيل Android 13 خارج الصندوق.

OnePlus 11

6. هاتف Nothing Phone (1):

يتميز هاتف Nothing Phone (1)، بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.55 بوصة ويتم تشغيله بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 778، وتلقى الهاتف مؤخرا تحديث Android 13.

7. هاتف ريلمي Realme GT2 Pro:

يتم تشغيل هاتف Realme GT2 Pro بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 1 ويتميز الهاتف بشاشة من نوع AMOLED بقياس6.7 بوصة ويعمل بواجهة المستخدم ColorOS 13 المستندة إلى نظام التشغيل Android 13.

Realme GT2 Pro

8. هاتف فيفو Vivo X90 Pro:

يتميز هاتف Vivo X90 Pro الرائد الذي تم إطلاقه مؤخرا من فيفو بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.7 بوصة ويعمل بمعالج ميدياتك الرائد Dimensity 9200، كما يعمل بواجهة المستخدم FunTouch OS 13 المرتكزة على نظام التشغيل Android 13.

Vivo X90 Pro

9. هاتف أوبو Find N2 Flip:

يعمل أوبو القابل للطي Find N2 Flip بواجهة المستخدم ColorOS 13 المستندة إلى نظام Android 13 ويتميز بشاشة خارجية بقياس 3.26 بوصة وشاشة داخلية مرنة يبلغ قياسها 6.8 بوصة، بجودة عرض FHD +، يوتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج ميدياتك القوى Dimensity 9000+.

Find N2 Flip

10 هاتف iQoo 11:

يتم تشغيل iQoo 11 بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 2 ويتميز بشاشة AMOLED بقياس 6.78 بوصة، تدعم معدل تحديث 120 هرتز، ويعمل الهاتف بنظام FunTouch OS 13 المستند إلى Android 13.

iQoo 11

11. هاتف شاومي Xiaomi 13 Pro:

يتميز هاتف شاومي الرائد Xiaomi 13 Pro بشاشة من نوع AMOLED يبلغ قياسها 6.73 بوصة وبدقة 2K، تدعم معدل تحديث 120 هرتز ويتم تشغيله بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 2، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم MIUI 14 المستندة إلى Android 13.

Xiaomi 13 Pro

12. سلسلة تكنو Tecno Camon 20:

أكدت شركة تكنو Tecno على أن إصدار Android 14 Beta سيصل إلى تشكيلة هواتف Camon 20 بأكملها، وهذا يشمل طراز Camon 20 و Camon 20 Pro و Camon 20 Pro 5G و Camon 20 Premier، تعمل جميع الهواتف بنظام التشغيل Android 13.

Tecno Camon 20

وذلك إلى جانب الهواتف التالية: Pixel 5 و Pixel 5a و Pixel 6 و Pixel 6 Pro و Xiaomi 13 و Xiaomi 12T و Oppo Find N، تعمل جميع هذه الهواتف حاليا بنظام التشغيل Android 13 وتدعم الإصدار التجريبي من Android 14 Developer.