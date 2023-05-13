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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أقوى هواتف سامسونج لن يحصل على أندرويد 14 من جوجل

سامسونج جالاكسي S23
سامسونج جالاكسي S23 الترا

أطلقت شركة جوجل Google، أول إصدار تجريبي من نظام التشغيل Android 14، من خلال المؤتمر السنوي للمطورين I / O 2023، وبعد انتهاء الحدث بيومين طرحت الشركة الأمريكية، الإصدار التجريبي العام الثاني من أندرويد 14 والذي سيكون متاحا لمجموعة من الأجهزة من مختلف العلامات التجارية لمصنعي الهواتف الذكية الشهيرة.

وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، كشفت جوجل عن قائمة الأجهزة المؤهلة للحصول على الإصدار التجريبي من نظام Android 14، ولكن بالنظر إلى قائمة الأجهزة المدعومة، فقد تلاحظ أن أحدث هواتف سامسونج لن يحصل على تحديث "أندرويد 14 بيتا 2".

 

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قائمة الأجهزة المدعومة لتحديث أندرويد 14 التجريبي

تحتوي قائمة الأجهزة المدعومة لتجريب أندرويد 14 قبل طرحه رسميا، الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية من العلامات التجارية الشهيرة مثل Nothing وتكنو ووان بلس و iQOO وحتى لينوفو Lenovo، وستتمتع هواتفها التالية بتجربة أندرويد 14 قبل طرح الإصدار المستقر عالميا:

قائمة الأجهزة المدعومة لتحديث أندرويد 14 التجريبي

Vivo X90 Pro
iQOO 11
Lenovo Tab Extreme
Nothing Phone (1)
Oppo Find N2
Oppo Find N2 Flip
OnePlus 11
Tecno Camon 20 series
Realme GT 2 Pro
Xiaomi 13 Pro
Xiaomi 13
Xiaomi 12T
Xiaomi Pad 6
وجميع هواتف Pixel من جوجل

لماذا تدرج هواتف سامسونج ضمن قائمة الهواتف المؤهلة لتجربة أندرويد 14

يشير التقرير إلى أن سامسونج تعمل داخليا على اختبار واجهة المستخدم الجديدة OneUI 6.0 المستندة على نظام التشغيل Android 14 من جوجل، ويعتقد أن الشركة الكورية تختبر حاليا نظام أندرويد 14 لأحدث إصداراتها الرائدة مثل Galaxy S23 وZ Flip 4 وZ Fold 4.

واجهة المستخدم الجديدة OneUI 6.0

ومن المرجح أن تعلن سامسونج عن إصدارها التجريبي من واجهة المستخدم OneUI 6 Beta المستندة إلى Android 14 في الربع الثالث من هذا العام، ومثل معظم العلامات التجارية لـ Android OEM، سيتم طرح التحديثات التجريبية الأولية لمعرفة ما إذا كان هناك أي أخطاء في نظام تشغيل جوجل، وقد تطرح الشركة تحديثًا مستقرا لـ OneUI 6 في الربع الأخير من العام، مما يعني أن هواتف سامسونج ستحصل على أندرويد 14 أوائل عام 2024 من بينهم سلسلة Galaxy S23.

ولكن عندما يتعلق الأمر بشركة سامسونج، توفر الشركة تحديثًا شبه كامل لهواتفها في برنامج Beta، يضمن ذلك أن مستخدميها لن تفوتهم أي من الميزات التي يحصل عليها المستخدمون التجريبيون، بل إنهم سيحصلون على الترقيات الجديدة بعد تجربتها لتفادى الأخطاء التقنية، ولذلك، فإن هذه الدقة تستغرق وقتا، وقد يكون هذا هو السبب الرئيسي في عدم إدراج أي من هواتف سامسونج حاليا في قائمة الأجهزة التي تتلقى تحديث Android 14 Beta 2.

جوجل أندرويد 14 سامسونج هواتف سامسونج Android 14 سلسلة Galaxy S23

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