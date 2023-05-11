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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

بدون قائمة انتظار.. جوجل تضيف ميزات جديدة لـ روبوت الدردشة Bard

جوجل تضيف ميزات جديدة
جوجل تضيف ميزات جديدة لـ روبوت الدردشة Bard

أضافت شركة جوجل الأمريكية، مجموعة كبيرة من الميزات الجديدة إلى روبوت الدردشة المبني على الذكاء الاصطناعي Bard، والذي يعد منافسا قويا لـ روبوت الدردشة من OpenAI الشهير ChatGPT.

وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، أعلنت جوجل من خلال مؤتمرها السنوي للمطورين Google I/O 23، عن إزالة قائمة الانتظار من نظام Bard، وأتاحة روبوت الدردشة لجميع المستخدمين حول العالم بدون الحاجة إلى التسجيل في قائمة انتظار.

 

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جوجل تتيح روبوت الدردشة Bard بدون قائمة انتظار
 

ومن بين الميزات الجديدة التي حصل عليها Bard، أتاحة روبوت المحادثة من جوجل في 180 دولة حول العالم، بما في ذلك دعما لثلاث لغات جديدة هي: الإنجليزية واليابانية والكورية.

وبالإضافة إلى ذلك، حصل روبوت جوجل Bard، على دعما جديدا يمنحه القدرة على تصدير النصوص التي يولدها في هيئة مسودة إلى محرر مستندات Google وتطبيق البريد الألكتروني Gmail.

وعلى غرار باقي خدمات جوجل، حصل روبوت الدردشة Bard، على دعم خاصية الوضع المظلم Dark Mode لجعل استخدام الروبوت أسهل اثناء الليل دون إجهاد للعين، بالإضافة إلى ظيفة البحث المرئي.

وكما كشفت جوجل عن عددا من المزايا والقدرات التي ستقوم بإضافتها لاحقا إلى روبوت Bard، من بينها  التكامل مع خدمات خارجية مثل Adobe Firefly family لإنشاء وتوليد صور مدعومة بالذكاء الاصطناعي AI.

A GIF showing Bard being used to generate text and export it to Gmail.
جوجل تضيف ميزات جديدة لـ روبوت الدردشة Bard

وذلك إلى جانب التكامل مع خدمات الويب التابعة لجهات خارجية مثل Instacart و OpenTable، وكما ستضيف جوجل دعم الصور داخل Bard، بحيث يمكن إرفاق صور مع الأوامر الكتابية داخل الروبوت، مع القدرة على التعرف على محتوى الصور مدعوما بخدمة جوجل Lens.

ومن بين الميزات المستقبلية الواعدة، تعتزم جوجل إضافة أكثر 40 لغة لروبوت الدردشة Bard، إلى جانب إضافة تكاملا مخصص لخدمات الشركة الشهيرة مثل المستندات والخرائط وجيميل وغيرها.

ويعد روبوت الدردشة Bard، هو نموذج لغوي كبير، يعرف أيضا باسم الذكاء الاصطناعي للمحادثة أو روبوت الدردشة المدرَب ليكون إعلاميا وشاملا، فهو قادر على التواصل وإنشاء نص يشبه الإنسان استجابة لمجموعة واسعة من المطالبات والأسئلة، كما أنه يأتي كـ منافس للخدمات التي ذاع صيتها مؤخرا مثل ChatGPT من OpenAI و Bing chatbot الجديد من مايكروسوفت.

جوجل Google Google I O 23 Bard روبوت الدردشة الذكاء الاصطناعي ChatGPT روبوت الدردشة Bard

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