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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

احمي خصوصيتك.. خطوات بسيطة لحذف سجل البحث على جوجل للأبد

كيفية حذف سجل البحث
كيفية حذف سجل البحث في هاتف أندرويد

تجمع شركة جوجل Google جميع معلوماتك الشخصية متى قمت بأي نشاط على موقع يوتيوب YouTube أو أي من خدماتها على الإنترنت، حتى إذا قمت بمسح سجل البحث الخاص بك من متصفح الويب، فإن الشركة لا تزال تحتفظ بكل عملية بحث قمت بها من خلاله.

ولحسن الحظ، هناك ميزة رائعة تساعدك على محو سجل البحث الخاص بك من خدمات جوجل وموقع يوتيوب، إليك كيفية القيام بذلك وفقا لما ذكره موقع "gizchina".

 

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كيفية حذف سجل بحث يوتيوب في هاتف أندرويد

توجد عدة طرق لمسح ما بحثت عنه على الويب، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

1. افتح تطبيق يويتوب على هاتفك الأندرويد.

2. انقر مع الاستمرار فوق رمز السجل بجوار أي نتائج بحث مقترحة.

3 .في النافذة المنبثقة التالية، ما عليك سوى النقر على "إزالة" Remove.

4. يمكنك أيضا تغيير إعداداتك في تطبيق يوتيوب إذا كنت تريد أن يتوقف الموقع عن حفظ عمليات البحث والمشاهدة التي قمت بها.

5. اضغط على خيار الإعدادات من خلال النقر على صورة ملفك الشخصي بحساب يوتيوب الخاص بك، ثم انقر على إدارة كل المحفوظات Manage all history، عندما ترى خيار حفظ سجل يوتيوب YouTube history، ما عليك سوى إلغاء تحديد المربع بجوار خيار "تضمين عمليات البحث الخاصة بك على يوتيوب".

كيفية حذف سجل البحث في هاتف أندرويد


أحد أكثر الجوانب العملية في أندرويد هو تطبيق بحث جوجل Google Search، والذي يسمح لأي مستخدم أندرويد بالحصول على نتائج بحث فورية من خلال النقر على شريط البحث على الشاشة الرئيسية، يمكنك الضغط مع الاستمرار على نتائج بحث معينة لإزالتها من سجل هاتفك، على غرار ميزة البحث بموقع يوتيوب.، فقط تحتاج إلى اتباع هذه التعليمات:

1. على هاتف أندرويد الخاص بك، قم بتشغيل تطبيق جوجل، وانقر فوق صورة ملفك الشخصي، وحدد سجل البحث Search History.
2. انقر فوق حذف Delete > ثم اختر سجل البحث الذي تريد حذفه، ويمكنك اختيار ما يلي:
- سجل البحث بالكامل:،انقر على حذف السهم المتجه للأسفل فوق السجل ثم حذف جميع النتائج.
- فترة زمنية محددة: انقر على حذف السهم المتجه للأسفل ثم حذف النطاق الزمني الذي ترغب به.
- نشاط محدد: بجانب النشاط، انقر على رمز حذف عنصر النشاط .
3. لإزالة عمليات البحث تلقائيا كل فترة زمنية محددة، ما عليك سوى تحديد حذف حذف فترة مخصصة.

كيفية حذف سجل البحث في هاتف أندرويد
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