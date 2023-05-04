على غرار تويتر.. جوجل تضيف العلامة الزرقاء لحسابات Gmail

ستبدأ شركة جوجل Google، في عرض علامة التوثيق الزرقاء، بجوار أسماء المرسلين على خدمة البريد الإلكتروني جيميل Gmail، للتحقق من هويتهم على غرار العلامة المثيرة للجدل الخاصة بموقع التواصل الشهير تويتر.

وبحسب ما ذكره موقع "techcrunch" التقني، قالت جوجل إن علامات الاختيار الزرقاء الجديدة ستظهر تلقائيا بجوار أسماء الشركات التي اعتمدت مؤشرات العلامة التجارية الحالية لتحديد هوية الرسالة على جيميل Gmail والتي تطلق عليه الشركة الأمريكية اسم تعريف الرسائل (BIMI).

جوجل تجلب علامة التوثيق الزرقاء إلى Gmail



وأوضحت شركة جوجل أن علامة التوثيق الزرقاء الجديدة، تهدف لمساعدة المستخدمين في معرفة إن رسائل البريد الإلكتروني حقيقا أو ضارا ضمن العمليات الاحتيالية التي تستهدف مستخدمي البريد الإلكتروني باستمرار.

وتتطلب ميزة BIMI -التي تم طرحها في عام 2021- من المرسلين من الشركات استخدام خاصية المصادقة من أجل التحقق من شعار علامتهم التجارية، الذي تستخدمه كصورة رمزية في رسائل البريد الإلكتروني، حيث سيمكن ذلك المستخدمين من التأكد أن الشعار ينتمي إليها بالفعل وليس مزيفا.

وذلك لحمايتهم من قراصنة الإنترنت الذين تمكنوا مؤخرا من تزييف صفحات خاصة بالعلامات التجارية الشهيرة حول العالم، بما في ذلك إنشاء شعارات مزيفة للعلامة وإرسالها مع روابط ضارة في رسائل البريد الإلكتروني، والتي تبذل جوجل جهودها باستمرار للتصدى لهذه النوعية من الرسائل العشوائية.

علامة التوثيق الزرقاء بـ Gmail

ومن أجل عرض شعار العلامة التجارية كصورة رمزية في رسائل البريد الإلكتروني، سيرى المستخدمون الآن رمز علامة اختيار للمرسلين الذين اعتمدوا ميزة BIMI الجديدة، وتقول جوجل: "إن هذا التحديث سيساعد المستخدمين في التعرف على الرسائل من المرسلين الشرعيين للتفرقة بين منتحلي الهوية".

وبمجرد تمرير مؤشر الماوس فوق علامة الاختيار الزرقاء بجوار اسم المرسل، سيرى المرسل إليه رسالة دعاية مفادها "لقد تحقق من مرسل هذا البريد الإلكتروني"، من أنه يمتلك النطاق والشعار في صورة الملف الشخصي.

وكتبت الشركة في منشور على مدونتها: "تساعد مصادقة البريد الإلكتروني القوية المستخدمين وأنظمة أمان البريد الإلكتروني على تحديد الرسائل غير المرغوب فيها وإيقافها، وكما أنها تمكن المرسلين من تعزيز ثقة علامتهم التجارية".

مضيفة أن هذه الخطوة تؤدي هذا إلى زيادة الثقة في مصادر البريد الإلكتروني ويمنح القراء تجربة غامرة، مما يؤدي إلى إنشاء نظام بريد إلكتروني أفضل للجميع.

علامة زرقاء مثيرة للجدل على تويتر

وفي الآوانة الأخيرة، تصدرت علامات الاختيار الزرقاء عناوين الأخبار، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الفوضى التي أحدثتها شركة تويتر، بعد أن بدأت الشبكة الاجتماعية المملوكة لـ إيلون ماسك Elon Musk في إزالة علامات التحقق المجانية، وإتاحتها بمقابل مادي لزيادة أرباح الشركة، مما تسبب في إثارة غضب الكثير من مشاهير موقع التدوينات الصغيرة حول العالم.

وخلال الأسبوع الماضي، تخلص موقع تويتر رسميا من علامات الاختيار الزرقاء القديمة، بينما حدث خلل في وقت سابق من هذا الأسبوع أعادها للحظات إذا قمت بتحديث سيرتك الذاتية.

وإلى جانب تويتر، تتوفر علامات التحقق على حسابات يوتيوب YouTube و Pinterest وتيك توك TikTok والعديد من المنصات الرقمية الأخرى، التي لديها شكل من أشكال التحقق المجانية، وفي شهر مارس الماضي، اتبعت شركة ميتا Meta، نهج مالك تويتر وأطلقت علامات تحقق مدفوعة، وحتى موقع LinkedIn قدم مؤخرا شارات تحقق للتأكد من هوية أصحاب الحسابات.