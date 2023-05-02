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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تحذير عاجل من جوجل لجميع المستخدمين

تحذير عاجل من جوجل
تحذير عاجل من جوجل لجميع المستخدمين

حذرت شركة جوجل من عملية احتيال جديدة تشكل تهديدًا كبيرا لحسابات المستخدمين البنكية، وذلك من خلال هجوم إلكتروني يستهدف انتحال علامة Google جوجل التجارية لإغراء المستخدمين بالدخول على رابط يدعى "برنامج المكافآت عبر الإنترنت".   

 

وبحسب موقع GizChina فإنه يتم إخبار المستخدمين الذين يفتحون الرابط الذي يتم إرساله على Gmail أنهم سيتلقون مكافأة، بسبب إجراء الكثير من عمليات البحث على جوجل، وتظهر لهم رسال تقول : "مبروك، أنت من مستخدمي جوجل المحظوظين ، ويتم الوصول إلى كل 10 ملايين عملية بحث في جميع أنحاء العالم ، وسنعلن للمستخدم المحظوظ أن يرسل هدية شكر. أنت المستخدم المحظوظ". 

 

وتتطلب الرسالة من مستخدمي Gmail النقر فوق رابط معين، وتشير الرسالة أنه من خلال النقر على هذا الرابط فقط  ، ستتمكن من الحصول على الجائزة. وفقا لجوجل فإن هذا مجرد شكل جديد من أشكال الاحتيال، حيث أن هذه طريقة للمتسللين للوصول إلى البيانات الشخصية، وسرقة الأموال والهويات.

 

وتحث جوجل المستخدمين بعدم تصديق مثل هذه الطرق الاحتيالية لعدم خسارة الأموال والحسابات البنكية، والقيام دوما بفحص البريد الوارد في Gmail وعدم الضغط على أي روابط مجهولة المصدر وأيضا على أي روابط مريبة، حيث يجب التحقق من صحة  الروابط قبل الدخول عليها. 

 

وتنبه جوجل مستخدمي Gmail بأنه "من الممكن أن تطلب منك النافذة المنبثقة عن الرابط إدخال بريدك أو معلومات شخصية أخرى، كما أن جوجل لا تقدم جوائز تلقائية بهذا الشكل. لذلك ، لن تفوز بجائزة من خلال إكمال الاستبيان أو إدخال المعلومات الشخصية. أغلق النافذة المنبثقة ولا تدخل معلوماتك الشخصية ".

جوجل Google Gmail عملية احتيال هجوم الكتروني

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