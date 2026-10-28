قناة السويس وشركة «بتروتريد» تبحثان تعزيز التعاون المُشترك

التقى الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، المحاسب أحمد شحاتة أحمد حسين، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الخدمات التجارية البترولية "بتروتريد"، إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول، لبحث سُبل التعاون المشترك، بحضور المحاسب محمود عبده، مدير إدارة التموين، ووفد من رؤساء قطاعات شركة بتروتريد، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

في مُستهل اللقاء، أكد الفريق أسامة ربيع حرص الهيئة على مراعاة المعايير البيئية ودعم التوجهات المُستدامة في تشغيل الوحدات البحرية التابعة لها، علاوة على المراجعة الدورية لإجراءات التخلص الآمن من المُخلفات البترولية والزيوت.

وأشاد رئيس الهيئة بالتعاون الوثيق مع شركة بتروتريد خلال السنوات الماضية في إطار يعكس التكامل والتضافر بين مؤسسات الدولة المُختلفة.

من جانبه، أعرب المحاسب أحمد شحاتة أحمد حسين، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بتروتريد، عن تطلعه لاستمرار أوجه التعاون القائمة مع هيئة قناة السويس، وتجديد التعاقد المُبرم بين الجانبين في مجال التخلص الآمن من المخلفات البترولية.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة "بتروتريد" امتلاك الشركة الإمكانيات والقدرات اللازمة للتخلص الآمن من المخلفات البترولية والزيوت طبقًا للمنظومة المُتكاملة.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة المناقشات للوقوف على الصيغة النهائية لتجديد اتفاق التعاون بعد الانتهاء من مناقشة جميع التفاصيل الفنية والمالية.



