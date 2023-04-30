احذر هذه الرسالة في Gmail..تسرق حسابك البنكي وكل أموالك

قام الهاكرز الذين يتظاهرون بأنهم موظفين في شركة جوجل Google بضرب الإنترنت مرة أخرى، مستهدفين المستخدمين من خلال عملية احتيال على Gmail.

ويعد الطعم هنا إشعار بريد إلكتروني مزيف لإعلام المستخدمين بأنهم قد فازوا بجائزة لكونهم الباحث رقم 18.25 مليار على منصة محرك البحث العملاق.

ويظهر ذلك في رسالة تحت عنوان "برنامج المكافآت عبر الإنترنت" أو Online Reward Program ويحث المستخدمين على النقر على رابط للمطالبة بجائزتهم.

الرابط يعيد توجيه المستخدمين إلى موقع ويب وهمي



من المهم ملاحظة أن جوجل لا تكافئ المستخدمين على استخدام محرك البحث الخاص بها. ينقل الرابط المضمن في البريد الإلكتروني المستخدمين إلى موقع ويب تصيد وهمي يخدعهم لتقديم بياناتهم الشخصية وبيانات اعتمادهم ، مما يجعلهم عرضة لسرقة الهوية والاحتيال المالي.



دفعت عملية الاحتيال جوجل إلى إصدار تحذير لمستخدميها ، وحثهم على توخي الحذر عند تصفح الويب والإبلاغ عن أي شيء مريب.

جدير بالذكر أنه ليست هذه هي المرة الأولى التي تضطر فيها جوجل إلى إصدار مثل هذا التحذير ، ومن المحتمل ألا تكون الأخيرة.

يعتبر هذا الاحتيال ليس جديدًا وقد تم تداوله لفترة من الوقت، حقيقة أنها لا تزال سائدة تظهر أن مجرمي الإنترنت لا يزالون قادرين على خداع الناس، خاصة في عالم تتوفر فيه الكثير من المعلومات الشخصية بسهولة عبر الإنترنت ، من المهم أكثر من أي وقت مضى توخي الحذر بشأن الرسائل التي نتلقاها والروابط التي ننقر عليها.

أفضل طريقة لتجنب الوقوع ضحية لعمليات احتيال كهذه هي أن تكون متشككًا في أي رسالة أو بريد إلكتروني يدعي أنك فزت بجائزة أو يطلب معلوماتك الشخصية. حيث يجب التحقق دائمًا من صحة البريد الإلكتروني والمرسل قبل النقر فوق أي روابط أو إدخال أي بيانات.