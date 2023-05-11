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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ينافس سامسونج فولد.. جوجل تعلن رسميا عن Pixel Fold بسعر خيالي

سعر ومواصفات هاتف
سعر ومواصفات هاتف جوجل Pixel Fold

أعلنت شركة جوجل الأمريكية، أخيرا عن Google Pixel Fold، والذي يعد أول هاتف قابل للطي من Google، وسيكون منافسا قويا لهاتف مع Galaxy Z Fold 4 من سامسونج وهاتف هواوي الجديد Mate Xs 2.

وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، يتميز هاتف جوجل Pixel Fold، بشاشة داخلية من نوع OLED، يبلغ قياسها 7.6 بوصة، بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 6: 5، وبدقة عرض 2208 × 1840 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، تتميز الشاشة بزجاج فائق النحافة مع طبقة بلاستيكية واقية، ونسبة سطوع HDR يصل إلى 1000 شمعة في المتر المربع وسطوع يصل إلى 1450 شمعة في المتر المربع.

 

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سعر ومواصفات هاتف جوجل Pixel Fold

ويحتوى هاتف Pixel Fold، على مفصلة متطورة قابلة للطي بزاوية 180 درجة لدعم الأوضاع المختلفة بشكل آمن، ويتميز هاتف جوجل القابل للطي، بشاشة خارجية من نوع OLED بقياس 5.8 بوصة، بدقة 1080 × 2092 بكسل، تدعم معدل تحديث 120 هرتز، محمية بطبقة حماية من نوع Gorilla Glass Victus، ونسبة سطوع HDR يصل إلى 1200 شمعة في المتر المربع ، وسطوع يصل إلى 1550 شمعة في المتر المربع.

وعند طي الهاتف يبلغ قياسها 139.7 × 79.5 × 12.1 ملميتر، ويبلغ 139.7 × 158.7 × 5.8 ملميتر عند فتحها، ويزن حوالى 283 جراما، وتم تصنيف الهاتف بمعيار IPX8 لمقاومة الماء.

سعر ومواصفات هاتف جوجل Pixel Fold

ويتم تشغيل هاتف Pixel Fold، بواسطة شريحة Tensor G2 من جوجل، مع معالج الأمان Titan M2، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، من نوع LPDDR5، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

سعر ومواصفات هاتف جوجل Pixel Fold

ويتمتع هاتف Pixel Fold، بنظام كاميرا خلفي ثلاثي العدسات، الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل بحجم مستشعر 1/2 بوصة، وعرض 0.8 ميكرومتر بكسل، وفتحة عدسة f / 1.7، وادعم التثبيت البصري OIS، مصحوبة بكاميرا فائقة السرعة بدقة 10.8 ميجابكسل مع مستشعر بحجم 1/3 بوصة، وعرض 1.25 ميكرومتر بكسل، وفتحة عدسة f / 2.2، وكاميرا للتقريب البصري بدقة 10.8 ميجابكسل 5x مع حجم مستشعر 1 / 3.1، وعرض 1.22 ميكرومتر بكسل، وفتحة f / 3.05 ، ودعم Super Res Zoom حتى 20x.

سعر ومواصفات هاتف جوجل Pixel Fold

وتحتوي الشاشة الخارجية على كاميرا أمامية ذات تركيز ثابت بدقة 9.5 ميجابكسل مع عرض 1.22 ميكرومتر بكسل وفتحة عدسة f / 2.2 ، بينما تحصل الشاشة الداخلية على عدسة بدقة 8 ميجابكسل، أيضا مع تركيز ثابت، وعرض 1.12 ميكرومتر بكسل مع فتحة f / 2.0.

سعر ومواصفات هاتف جوجل Pixel Fold

ويحتوي هاتف Pixel Fold، على بطارية تبلغ قوتها 4821 مللي أمبير في الساعة تدعم شاحن Google USB-C بقوة 30 وات.

وتشمل المواصفات المتبقية في هاتف Pixel Fold، مستشعر لبصمات الإصبع جانبي مدمج في زر الطاقة، دعم لبطاقتي اتصال SIM، إلى جانب شريحة اتصال الإلكترونية eSIM، ومكبرات صوت استريو ومنفذ شحن من نوع USB-C، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 13.

سعر ومواصفات هاتف جوجل Pixel Fold

ويتوفر هاتف جوجل Pixel Fold، للحجز المسبق في الولايات المتحدة مقابل سعر يبدأ من 1799 دولار (أي ما يعادل 55 ألف و590 جنيه مصري)، في لونين هما: الأسود والأبيض 
 

سعر ومواصفات هاتف جوجل Pixel Fold
جوجل Google Google Pixel Fold جوجل Pixel Fold Pixel Fold سعر ومواصفات Pixel Fold هاتف Pixel Fold

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