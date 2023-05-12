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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بعد ساعات من إطلاقه.. عرض مغرى على هاتف جوجل Pixel 7a

Pixel 7a
Pixel 7a

أطلقت شركة جوجل Google، هاتفها الجديد Pixel 7a في مؤتمرها السنوى للمطورين Google I / O، والذي يتم طرحه في الأسواق بسعر أغلى من سابقه.


ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقنى، يباع هاتف Pixel 7a مقابل 500 دولار (أي ما يعادل 15449 جنيه مصري)، عبر متجر Google بالولايات المتحدة، بينما طرحت جوجل طراز Pixel 6a مقابل سعر 450 دولار (أي ما يعادل 14900 جنيه مصري)، لذا فإن الزيادة البالغة 50 دولارا دفع جوجل إلى تجاوز فرق ارتفاع الأسعار وتقديم عروض مغرية على الهاتف بعد ساعات من إطلاقه.

 

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وفي الوقت الحالي، يتوفر هاتف جوجل Pixel 7a، في عرض مغري على إحدى المتاجر الالكترونية في الولايات المتحدة، مقابل سعر 450 دولار، ويتضمن العرض أيضا بطاقة هدايا بقيمة 50 دولارا عند الشراء.

Pixel 7a

وسيحصل المشترون في الولايات المتحدة، على هدايا مجانية عند الشراء باستخدام بطاقة الهدايا لشراء ملحقات جوجل، على سبيل المثال شراء حافظة للحماية مقابل 30 دولار، أو لشراء زوج من سماعات جوجل اللاسلكية Pixel Buds Pro.

Pixel 7a

مواصفات جوجل Pixel 7a

وبالنسبة لمواصفات الهاتف، يأتي Pixel 7a، مزودا بشاشة من نوع OLED، بقياس 6.1 بوصة، تبلغ دقتها 2400 × 1080 بكسل، وتدعم معدل تحديث 90 هرتز في الثانية.

وكما تدعم الشاشة خاصية Google Smooth Display التي تجعل الشاشة تستهلك طاقة أقل من البطارية، ومحمية بطبقة حماية مصنوعة من زجاج Corning Gorilla Glass 3، وتتميز بدعم خاصية Always-on display، وقارئ لبصمات الأصبع مدمج أسفلها.

ويعمل هاتف Pixel 7a بمعالج Tensor G2 مع المعالج المساعد Titan M2 من جوجل، والذي يأتي مقترنا مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية مدمجة بسعة  128 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

ويحزم هاتف Pixel 7a، بطارية بقوة 4386 مللي أمبير في الساعة، يمكنها أن تدوم حتى 72 ساعة من الاستخدام في حالة تفعيل وضع توفير الطاقة Extreme Battery Saver.

ويتمتع هاتف جوجل Pixel 7a بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 64 ميجابكسل، وبدقة 13 ميجابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل، تدعم خاصية التعرف على الوجوه Face Unlock.

 Pixel 7a
جوجل جوجل Pixel 7a مواصفات جوجل Pixel 7a هاتف Pixel 7a Google Pixel 7a

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