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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

جوجل تعلن إطلاق تابلت أندرويد مميز بمواصفات فائقة.. شاهد

تابلت جوجل الجديد
تابلت جوجل الجديد Pixel Tablet

كشفت شركة جوجل الأمريكية، عن الجيل الأول من أجهزتها اللوحية Pixel Tablet، من خلال المؤتمر السنوى للمطورين Google I / O 2023.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز تابلت جوجل الجديد Pixel Tablet، بشاشة كبيرة من نوع LCD، يبلغ قياسها 10.95 بوصة، وبدقة 2560 × 1600 بكسل، مع 500 شمعة من السطوع النموذجي، وطبقة طلاء مضاد للتلطخ، كما تدعم الشاشة العمل مع القلم الالكتروني USI 2.0.

 

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سعر ومواصفات تابلت جوجل الجديد Pixel Tablet

ويتم تشغيل جهاز Pixel اللوحي، بواسطة معالج Tensor G2 المطور من قبل شركة جوجل، ويتميز بمعالج الأمان Titan M2، ويقترن بما يصل إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام من نوع LPDDR5، و 128 أو 256 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية من نوع UFS 3.1.

ويتميز الجهاز اللوحي الجديد من جوجل، بزوج من الكاميرات ذات التركيز الثابت بدقة 8 ميجابكسل، واحدة أمامية وأخرى خلفية، وكما زودت جوجل تابلت Pixel Tablet، بمستشعر لبصمات الأصابع مدمج في زر الطاقة.

تابلت جوجل الجديد Pixel Tablet

ويحتوي تابلت Pixel Tablet، على بطارية بقوة 27 وات في الساعة، والتي تمنح الجهاز عمر يدوم حتى 12 ساعة من بث الفيديو، ويعمل الجهاز اللوحي بنظام التشغيل Android 13، ووعدت جوجل بدعم الجهاز بـ 5 سنوات من التحديثات الأمنية، ويحتوي الجهاز على 4 مكبرات صوت و2 ميكروفونات.

تابلت جوجل الجديد Pixel Tablet

ويبلغ سعر جهاز Pixel Tablet اللوحي من جوجل، في الولايات المتحدة حوالى 499 دولار (أي ما يعادل 15400 جنيه مصري)، وهو متاح للحجز المسبق عبر متجر جوجل Google Store، في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا والسويد والدنمارك والنرويج وهولندا واليابان وأستراليا.
 

تابلت جوجل الجديد Pixel Tablet
جوجل Google Google I O 2023 Pixel Tablet تابلت جوجل جهاز Pixel

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