بـ8000 جنيه.. هونر تطلق تابلت بميزات فريدة لعشاق أندرويد

أطلقت شركة هونر Honor، جهازها اللوحي الجديد Honor Pad V8، في الصين بمواصفات قوية وسعر مناسب، ويتميز تابلت هونر بميزات أنيقة من بينها شاشة كبيرة بدقة 2.5K.

وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، يحتوي تابلت هونر الجديد Honor Pad V8، على شاشة ضخمة من نوع IPS LCD، بقياس 11 بوصة، تتميز بدقة 2.5K، وإلى جانب الدقة العالية والشاشة الكبيرة للاستمتاع بالمحتوى الخاص بك ، فإنها توفر أيضًا معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية.

سعر ومواصفات تابلت هونر Honor Pad V8

ويتم تشغيل تابلت Honor Pad V8، بواسطة معالج من نوع Dimensity 8020، المطور من قبل شركة ميدياتك بدقة تصنيع 6 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، ومتصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت.

سعر ومواصفات تابلت هونر Honor Pad V8

وكما يأتي تابلت هونر Honor Pad V8، مزودًا بتقنية Honor TurboX لتعزيز الأداء، خاصة في الألعاب، ويحتوي على مكبرات صوت رباعية مع مواد بوليمر باس بحجم ميكرون لتقديم تجربة صوتية عالية الجودة وغامرة مثل المسرح.

ويدعم جهاز Honor Pad V8 أيضا ميزة MagicRing، والتي تتيح التفاعل عبر الشاشات والتعاون متعدد الشاشات، فهو يدعم العمل مع الكمبيوتر MagicBook X14 و X16 من هونر، وكما أن لديه دعما للوحة مفاتيح المغناطسية Magic Floating و Magic Pencil 3.

سعر ومواصفات تابلت هونر Honor Pad V8

ويحزم تابلت هونر Honor Pad V8، بطارية ضخمة بقوة 7250 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع قدرة 22.50 وات، وبرمجيا، يعمل الجهاز اللوحي الجديد مع واجهة المستخدم MagicOS 7 المستندة على نظام التشغيل أندرويد 13.

ويتمتع تابلت هونر Honor Pad V8، بكاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2.

ويبلغ وزن الجهاز اللوحي حوالى 485 جراما، ويتميز بسمك نحيف للغاية يبلغ 7.53 ملميتر، وتابلت هونر Honor Pad V8، للبيع في الصين وهو متوفر بـ 3 ألوان هي: الرمادي، والأزرق، والبرتقالي، مقابل سعر يعادل 260 دولار (أي ما يعادل 8000 جنيه مصري)، لخيار 8 + 128 جيجابايت.