جوجل تكشف عن مشروع notebook بالذكاء الاصطناعي

كشفت شركة جوجل عن عدد من منتجاتها الجديدة خلال مؤتمر المطورين Google I/O منها تابلت جديد وموبايل جوجل بيكسل 7a ومع ذلك البطل الرئيسي لهذا الحديث كان الذكاء الاصطناعي التوليدي، حديث الساعة الذي بدأ صراع جديد بين عمالقة وادي السيليكون.

وفقا لتقرير موقع androidauthority التقني، الكشف الأكثر إثارة خلال كل أحدث المؤتمر كان مفهوم جديد عن الذكاء الاصطناعي الأول للكمبيوتر الدفتري notebook.

قرب نهاية العرض التقديمي ، قام المدير الأول لإدارة المنتجات في جوجل "جوش وودوارد"، بعرض إعلان تشويقي لنموذج أولي لمشروع جديد من نوعه يسمى Project Tailwind. المفهوم عبارة عن دفتر ملاحظات مدعم بال1كاء الاصطناعي موجه في المقام الأول للطلاب ، ولكنه قد يفيد حقًا أي شخص يتعامل مع الكثير من النصوص الكتابية.

Project Tailwind

وصف "وودوارد" المنتج الجديد قيد التطوير أنه تم تصميم الكمبيوتر الدفتري العامل بالـ AI للمساعدة على التعلم بشكل أسرع. يتم تدريبه على مستندات من Google Drive الخاصة بالمستخدم للجهاز لإنشاء روبوت يعمل بالذكاء الاصطناعي مصمم خصيصا لهذا الجهاز وهذا المستخدم أي روبوت شخصي وخاص.

من خلال الجهاز الدفتري الجديد، تدخل أداة الذكاء الاصطناعي على كل ملفاتك ومصادرك، وتبدأ في التغذية على هذه المعلومات والبيانات وينشئ بشكل فعال نموذجًا مخصصًا وخاصًا للذكاء الاصطناعي لديه خبرة أكثر باهتماماتك.

تم تطوير مشروع Tailwind من خلال صاحبها ستيفن جونسون وتم اختبارها في الجامعات، وبحسب ما ورد عمل 5 مهندسين برمجة في Google على هذا المشروع أيضا، تم عرض النموذج الأولي في العرض التقديمي خلال مؤتمر جوجل.

في العرض التوضيحي ، اختار "وودوارد" عددًا من الملاحظات الدراسية الخاصة بالتاريخ من Google Drive. بعد إرسال هذه الملاحظات إلى أداة Tailwind العاملة بالذكاء الاصطناعي، ظهرت صفحة جديدة تتضمن المستندات المحددة ودليل دراسة تم إنشاؤه بناءً على المعلومات. كان دفتر الملاحظات قادرًا على سحب الموضوعات الرئيسية وتقديم الأسئلة المقترحة. بالإضافة إلى ذلك ، كان Woodward قادرًا على إنشاء قائمة كاملة بالمصطلحات والموضوعات المحددة.

نظرًا لأن هذا الجهاز الجديد مجرد مفهوم في الوقت الحالي ، فمن غير المعروف متى سوف تطلق Google مشروعها الدفتري الجديد Tailwind ولكن في حالة توافره بالأسواق سيكون مفيد جدا ليس فقط للطلبة بل أيضا لأساتذة الجامعة والأكاديميين والباحثين وغيرهم من أصحاب المهن.