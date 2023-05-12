عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

جوجل تكشف عن مشروع notebook بالذكاء الاصطناعي

Project Tailwind
Project Tailwind

كشفت شركة  جوجل  عن عدد من منتجاتها الجديدة خلال مؤتمر المطورين Google I/O منها تابلت جديد وموبايل جوجل بيكسل 7a ومع ذلك البطل الرئيسي لهذا الحديث كان الذكاء الاصطناعي التوليدي، حديث الساعة الذي بدأ صراع جديد بين عمالقة وادي السيليكون.

وفقا لتقرير موقع androidauthority التقني، الكشف الأكثر إثارة خلال كل أحدث المؤتمر كان مفهوم جديد عن الذكاء الاصطناعي الأول للكمبيوتر الدفتري notebook.

قرب نهاية العرض التقديمي ، قام المدير الأول لإدارة المنتجات في  جوجل  "جوش وودوارد"، بعرض إعلان تشويقي لنموذج أولي لمشروع جديد من نوعه يسمى Project Tailwind. المفهوم عبارة عن دفتر ملاحظات مدعم بال1كاء الاصطناعي موجه في المقام الأول للطلاب ، ولكنه قد يفيد حقًا أي شخص يتعامل مع الكثير من النصوص الكتابية.

Project Tailwind

وصف "وودوارد" المنتج الجديد قيد التطوير أنه  تم تصميم الكمبيوتر الدفتري العامل بالـ AI للمساعدة على التعلم بشكل أسرع. يتم تدريبه على مستندات من Google Drive الخاصة بالمستخدم للجهاز لإنشاء روبوت يعمل بالذكاء الاصطناعي مصمم خصيصا لهذا الجهاز وهذا المستخدم أي روبوت شخصي وخاص.

من خلال الجهاز الدفتري الجديد، تدخل أداة الذكاء الاصطناعي على كل ملفاتك ومصادرك، وتبدأ في التغذية على هذه المعلومات والبيانات وينشئ بشكل فعال نموذجًا مخصصًا وخاصًا للذكاء الاصطناعي لديه خبرة أكثر باهتماماتك.

تم تطوير مشروع Tailwind من خلال صاحبها ستيفن جونسون وتم اختبارها في الجامعات، وبحسب ما ورد عمل 5 مهندسين برمجة في  Google  على هذا المشروع أيضا، تم عرض النموذج الأولي في العرض التقديمي خلال مؤتمر جوجل. 

بعد ساعات من وفاته | محمود بكري الأكثر بحثا على جوجل

جوجل تعلن إطلاق تابلت أندرويد مميز بمواصفات فائقة.. شاهد

في العرض التوضيحي ، اختار "وودوارد" عددًا من الملاحظات الدراسية الخاصة بالتاريخ من Google Drive. بعد إرسال هذه الملاحظات إلى أداة Tailwind العاملة بالذكاء الاصطناعي، ظهرت صفحة جديدة تتضمن المستندات المحددة ودليل دراسة تم إنشاؤه بناءً على المعلومات. كان دفتر الملاحظات قادرًا على سحب الموضوعات الرئيسية وتقديم الأسئلة المقترحة. بالإضافة إلى ذلك ، كان Woodward قادرًا على إنشاء قائمة كاملة بالمصطلحات والموضوعات المحددة.

نظرًا لأن هذا الجهاز الجديد مجرد مفهوم في الوقت الحالي ، فمن غير المعروف متى سوف تطلق Google مشروعها الدفتري الجديد Tailwind ولكن في حالة توافره بالأسواق سيكون مفيد جدا ليس فقط للطلبة بل أيضا لأساتذة الجامعة والأكاديميين والباحثين وغيرهم من أصحاب المهن.

روبوت notebook Google جوجل Google I O Project Tailwind Google Drive الذكاء الاصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كنز دفين داخل الأراضي المصرية.. وتوجيه رئاسي عاجل بشأنه

بيراميدز يتوج بأول بطولة في تاريخه | تفاصيل

مفاجآت | مهيب : خبر مهم في اجتماع مجلس الزمالك بعد قليل

مرتضى منصور يعلن الرحيل عن الزمالك ومعه نجليه أحمد وأمير

استعدوا لسهرة حمرا.. القبض على مطرب مهرجانات شهير وسيدة بفيلا بالشيخ زايد

صدمة مدوية.. كولر يرفض عودة نجم الأهلي

أمير مرتضي منصور يفجر مفاجأة مدوية بشأن غرامة كهربا

مرتضى منصور يعلن تسليم النادي إلى وزارة الرياضة

موضوعات متعلقة

اعرف سعر ومواصفات جوال موتورولا Motorola Moto G23 في الإمارات

من الفئة المتوسطة.. اعرف مواصفات فيفو Vivo S17 قبل طرحه بالأسواق

واتس آب لا يمكن الوثوق به.. إيلون ماسك ينتقد منافسه مارك زوكربيرج

مزايا تتفوق على Chrome| جرَّب متصفح الويب Opera GX.. التنزيل من هنا

بالخطوات والصور .. كيفية تثبيت  WhatsApp على ساعة الأندرويد

كل ما تريد معرفته عن iPad mini الجيل السابع القادم من آبل

يسجل كل ما تقوله بدون إذنك..  "ميكروفون" WhatsApp  يعرض ملياري مستخدم للخطر

قريبا truecaller مدمج مع تطبيق واتس آب.. اعرف ميزاته الجديدة

ترشيحاتنا

تويتر تضيف ميزة تشفير الرسائل الخاصية لمشتركي Blue

حسام البدري يحذر لاعبي الأهلي بشأن مواجهة الترجي التونسي

5 سنن مستحبة في يوم الجمعة .. لا تغفلها قبل الشروق

شاهد .. الداخلية تداهم مصنع أدوية غير مرخص بالإسكندرية

بيان عاجل من السعودية وأمريكا بشأن توقيع اتفاق السودان

إيمان العاصي : جاتلي رسايل تهديد بعد جعفر العمدة وعرض عليا فلوس خلال عرض المسلسل لهذا السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامات التقدم في السن.. صورة لطفل رضيع تثير الجدل على السوشيال ميديا..شاهد

فستان جميل .. ابنة تامر حسني تشعل السوشيال ميديا بجمالها

تحذير من نوع أرز يصيبك بمرض خطير.. تفاصيل

بمليون جنيه .. مجوهرات نانسي عجرم تشعل السوشيال ميديا

فيديو

فيديو يثير جدل لرواد السوشيال ميديا للحظات مؤثرة لعريس يوم زفافه .. شاهد

خائفة.. عائشة بن أحمد تكشف سر إضرابها عن الزواج/ فيديو جراف

أكثر من 2000 مولود.. اسم محمد يتصدر المرتبة الأولى في ألمانيا

صدمة الترجي قبل مواجهة الأهلي | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ