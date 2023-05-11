بعد ساعات من وفاته | محمود بكري الأكثر بحثا على جوجل

تصدر النائب محمود بكري تريند محرك البحث جوجل، واحتلت قائمة الأكثر بحثا؛ بعد أيام من وفاته.



شارك الآلاف من المواطنين والقيادات التنفيذية والشعبية، بمنطقة المعنا شرق مدينة قنا، فى تشييع جثمان الكاتب الصحفي محمود بكرى، عضو مجلس الشيوخ. محمود بكري وسط حالة من الحزن والآلم تملأ قلوب المحبين والمشاركين في جنازة الراحل النائب، محمود بكري.

وتقدم المشاركين في الجنازة، أشقاء الراحل وعلى رأسهم النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، وسط توافد لأعداد كبيرة من المعزين من أهالي قنا، و أصدقاء الفقيد من محافظات مصر المختلفة.

وتوفى النائب محمود بكري أمس الثلاثاء، بمستشفى المعادى العسكرى بالقاهرة، بعد فترة معاناة مع المرض، تجاوزت أكثر من شهرين، قضاها ما بين المنزل والعناية المركزة بالمستشفيات.