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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بالخطوات والصور .. كيفية تثبيت  WhatsApp على ساعة الأندرويد

WhatsApp
WhatsApp

 

أصبح الآن تطبيق المراسلة الفورية "واتس آب" WhatsApp متوفر كتطبيق أصلي على ساعات نظام تشغيل Wear OS الذي يعمل مع ساعات جوجل بيكسل Pixel Watch و سامسونج  جالاكسي ووتش Galaxy Watch 5. 

لا يزال التطبيق في المرحلة الاختبارية (البيتا)، ولكن إن كنت بين أولئك الذين سجلوا للحصول على هذا الإصدار الجديد قبل أن يصبح لكل المستخدمين، سيسعدك أن تعرف أن نسخة الساعة من واتس آب بإمكانيات رائعة وتقوم تقريبا بكل إمكانيات التطبيق الأصلي الموجود على هاتفك.

يمكنك بعد ذلك أن ترسل وتستقبل كل رسائلك من خلال هذا السوار الصغير على معصمك ، بما في ذلك دعم الرسائل الصوتية وبالتالي سيصبح أكثر فائدة من أي وقت مضى.

لتثبيت  WhatsApp  على Pixel Watch أو Galaxy Watch 5 أو غيرها من الساعات الذكية التي تعمل بنظام  أندرويد، يجب أن تكون أحد مختبري الإصدار التجريبي. 

يقدم لك موقع “صدى البلد” طريقة تثبيت واتس آب على ساعتك وبالخطوات كلها في السطور التالية.

الخطوة الأولى : يجب عليك في الخطوة الأولى أن تنضم إلى برنامج WhatsApp التجريبي ، ثم ما عليك سوى الانتظار قليلا حتى يتحقق متجر بلاي ستور Play Store على هاتفك من حالة الإصدار التجريبي لديك. 

WhatsApp

انقر على هذا الرابط لتنضم للإصدار التجريبي 

https://play.google.com/apps/testing/com.whatsapp

الخطوة الثانية: يمكنك ببساطة البحث عن "WhatsApp" في متجر Play إما على ساعتك الذكية أو هاتفك والنقر لتثبيته.

الخطوة الثالثة: بمجرد تنزيل البرنامج على الساعة، افتح التطبيق على ساعتك وستتلقى رسالة لربط هذا الإصدار على الساعة بالرقم الخاص بهاتفك وبالتالي سوف يرسل كود إقران على الهاتف مكون من 8 أرقام. 

WhatsApp

الخطوة الرائعة: على هاتفك ، ينبثق إشعار WhatsApp ويسألك عما إذا كنت تحاول ربط جهاز Wear OS جديد على نفس حسابك بنفس رقم موبايلك،. اضغط على تأكيد ، ثم أدخل الرمز المكون من 8 أرقام الذي تراه على ساعتك.

WhatsApp

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تستغرق عملية الاقتران ثوانٍ معدودة، وبعد ذلك سترى نظام Wear OS يعمل بكل إمكانيات واتس آب وسيبدأ تحميل جميع محادثاتك على الساعة الذكية. 

WhatsApp

يمكنك استخدام مجموعة كبيرة من مزايا واتس آب التطبيق الاصلي على ساعة اليد، مثل تلقي الإشعارات وكتابة الرسائل وتلقيها ولكن ما زال التطبيق في مرحلته الأولى ولا يقدم كل خدمات الإصدار الأصلي في الموبايل.

WhatsApp الأندرويد واتس اب سامسونج جوجل جوجل بيكسل Pixel watch Galaxy Watch 5

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