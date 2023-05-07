لماذا احتفى جوجل بالموسيقار العالمي يوهانس برامز؟

يحتفي محرك البحث الشهير بجوجل بذكرى ميلاد الموسيقار الألماني الراحل يوهانس برامز، وهو من أشهر موسيقيي العالم وغير محرك البحث واجهته بصورة ليوهانس تقديرا له.

ولد يوهانس برامز في مدينة هامبورج بألمانيا من عائلة موسيقية عريقة، حيث كان والده عازف الكونترباص في أوركسترا الأوبرا في إحدى حانات هامبورغ.

وتلقى يوهانس برامز علومه الموسيقية الأولى على يدى أبيه، ثم تابعها مع معلمين آخرين في العزف على البيانو وفى التأليف الموسيقى، مما صنع منه موسيقي وعازف بيانو وقائد أوركسترا من أشهر المؤلفين الموسيقيين على مستوى العالم.

كان برامز معروفًا بأسلوبه الموسيقي الفريد، حيث ارتكزت موسيقاه على القواعد التقليدية للموسيقى الكلاسيكية، ولكنه أضاف لها لمسة شخصية خاصة به. كما تميزت موسيقاه بالعاطفة والحساسية، حيث كان يعتبر من أبرز ممثلي المدرسة الألمانية للرومانسية الموسيقية.

يعد واحدا من أهم المؤلفين في مجال الموسيقى الكلاسيكية، ويحتل مكانة عالية مع باخ وبيتهوڤن في قائمة الباءات العظيمة الثلاث

من أبرز أعماله الشهيرة والمحبوبة هي 21 رقصة مجرية التي قام بتأليف بعضها وجمع البعض الآخر من التراث الشعبي المجري. استخدمت تلك الرقصات في أفلام الكارتون وأفلام شارلي شابلن الصامتة.

لماذا احتفى جوجل بيوهانس برامز

يأتي تغيير شعار جوجل في هذا اليوم ليعكس تكريمًا لهذا المؤلف الموسيقي العظيم وإبراز إسهاماته الفنية التي استمرت لعقود وتركت بصمة على تاريخ الموسيقى العالمية.

وفاته

توفي يوهانس برامز بسبب سرطان البنكرياس أو الكبد في 3 أبريل 1897 ، وقام الملحن البريطاني هوبرت باري، بتأليف كتاب التأبين الموسيقي “إليجي” لبرامز في نفس العام.