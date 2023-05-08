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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مسئول كبير سابق في جوجل | المهندس محمد جودت ضيف جامعة عين شمس

المهندس محمد جودت
المهندس محمد جودت

 يستضيف المؤتمر العلمي الدولي الحادي عشر لجامعة عين شمس والمقام تحت عنوان " اقتصاد المعرفة..لحياة افضل" ،  المهندس العالمي محمد جودت مؤسسة شركة " " one Billion happy في الولايات المتحدة الأمريكية وكبير مسؤولي الأعمال السابق لجوجل X  و مؤلف كتاب
Solve for Happy: Engineering Your Path to Joy 
و الذي صدر عام ٢٠١٧. و كتاب  scary smart.
 

جاء ذلك في جلسة حوارية يديرها أ.د. أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث و أ.د. ريم الكباريتي مدير إدارة رابطة الخريجين.


المهندس محمد جودت أحد أبناء جامعة عين شمس وعلاماتها المضيئة حول العالم،  حيث تخرج في كلية الهندسة وحصل على بكالوريوس الهندسة المدنية عام١٩٩٠ ، وتقلد العديد من المناصب داخل مصر وخارجها. 


تقام الجلسة الحوارية مع الدكتور محمد جودت ضمن أنشطة رابطة الخريجيين ، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر العلمي للجامعة في تمام الساعة ١١ من صباح يوم الأربعاء المقبل الموافق ١١ من مايو  بفندق تريومف- التجمع.


يقام المؤتمر الدولي لجامعة عين شمس تحت رعاية أد محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ويستمر في الفترة من ١٠ إلى ١١ من مايو الجاري.

جامعة عين شمس المؤتمر العلمي الدولي الحادي عشر المؤتمر العلمي الدولي الحادي عشر لجامعة عين شمس اقتصاد المعرفة المهندس العالمي محمد جودت one Billion happy

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