مسئول كبير سابق في جوجل | المهندس محمد جودت ضيف جامعة عين شمس

يستضيف المؤتمر العلمي الدولي الحادي عشر لجامعة عين شمس والمقام تحت عنوان " اقتصاد المعرفة..لحياة افضل" ، المهندس العالمي محمد جودت مؤسسة شركة " " one Billion happy في الولايات المتحدة الأمريكية وكبير مسؤولي الأعمال السابق لجوجل X و مؤلف كتاب

Solve for Happy: Engineering Your Path to Joy

و الذي صدر عام ٢٠١٧. و كتاب scary smart.



جاء ذلك في جلسة حوارية يديرها أ.د. أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث و أ.د. ريم الكباريتي مدير إدارة رابطة الخريجين.



المهندس محمد جودت أحد أبناء جامعة عين شمس وعلاماتها المضيئة حول العالم، حيث تخرج في كلية الهندسة وحصل على بكالوريوس الهندسة المدنية عام١٩٩٠ ، وتقلد العديد من المناصب داخل مصر وخارجها.



تقام الجلسة الحوارية مع الدكتور محمد جودت ضمن أنشطة رابطة الخريجيين ، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر العلمي للجامعة في تمام الساعة ١١ من صباح يوم الأربعاء المقبل الموافق ١١ من مايو بفندق تريومف- التجمع.



يقام المؤتمر الدولي لجامعة عين شمس تحت رعاية أد محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ويستمر في الفترة من ١٠ إلى ١١ من مايو الجاري.