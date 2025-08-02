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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

المبعوث الأمريكي يزعم: لا توجد مجاعة في غزة

ويتكوف
ويتكوف
ناصر السيد

زعم المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، اليوم السبت أنه لا يوجد مجاعة في قطاع غزة، مضيفا أن هناك صعوبات ونقص في الغذاء لكن لا يوجد تجويع في قطاع غزة، وبعد أن نفنّد هذه المزاعم من حماس سنكون قادرين على مواصلة التفاوض لإنهاء الحرب وإعادة جميع الأسرى.

وأضاف ويتكوف في تصريحات لوسائل إعلام إسرائيلية مختلفة، أن الهدف هو استعادة الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة في صفقة واحدة، وإنهاء الحرب وليس إبرام صفقات جزئية.

وأشار المبعوث الأمريكي إلى أنه لا يريد توسيع الحرب في غزة،ولا نصر دون استعادة جميع الأسرى، زاعما أن السبب في عدم وجود صفقة حتى الآن هو أن حركة حماس شددت مواقفها.

وأكد ويتكوف أن حماس وافقت على نزع سلاحها من قطاع غزة، وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ملتزم بإنهاء الحرب.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن أقارب الأسرى الإسرائيليين حضروا الاجتماع مع ويتكوف قولهم إنه يتبنى خط نتنياهو ويمنحه دعمًا لسياساته.

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