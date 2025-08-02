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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش البريطاني: إسرائيل تقصف غزة أعنف من الحرب العالمية الثانية

غارات الاحتلال على غزة
غارات الاحتلال على غزة
محمد على

كشف تقرير للجيش البريطاني عن صدمة كبيرة للكثير من البريطانيين وحول العالم تظهر هول الجرائم الإسرائيلية، قائلا إن إسرائيل تقصف مستشفيات غزة بطرق لم تفعلها ألمانيا في الحرب العالمية الثانية.

وذكر تقرير الجيش البريطاني أن قلق الجيش من سلوك إسرائيل يتناقض مع دفاع الحكومة عن تصدير أسلحة لها.

وذكر التقرير الداخلي للجيش البريطاني أن هجمات إسرائيل على مستشفيات غزة تشبه هجمات روسيا في أوكرانيا بينما تحدث أفراد من الجيش بصراحة أكثر من الوزراء عن جرائم حرب إسرائيل في غزة.


وقال  عنصر بالجيش البريطاني أن التقرير يتناقض مع موقف الحكومة التي ترى أن إسرائيل لا ترتكب جرائم بغزة فيما  بات من الشائع أن تجد قلقا عميقا بين القوات البريطانية بشأن سلوك إسرائيل في غزة.


ولا يحتاج سكان غزة إلى تأكيد رسمي من خبراء الجوع التابعين للأمم المتحدة بأن "أسوأ سيناريو للمجاعة" يتكشف هناك فقد ظلوا لأشهر يشاهدون أطفالهم وهم يذوون.

وعلى مدار الأسبوع، تجاوزت غزة مرحلتين مروعتين. تجاوزت حصيلة الشهداء الرسمية 60 ألفًا، مع أن العدد الحقيقي، بما في ذلك من دُفنوا تحت أنقاض الغارات الجوية الإسرائيلية، يُرجَّح أن يكون أعلى بكثير.

صدمة الجيش البريطاني إسرائيل غزة ألمانيا الحرب العالمية الثانية

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