وزير الطاقة السوري: خط غاز تركيا يوفر 6 ملايين متر مكعب يوميا

قال وزير الطاقة السوري محمد البشير، اليوم السبت إن مشروع خط الغاز بين سوريا وتركيا سيوفر 6 ملايين متر مكعب من الغاز يومياً عند التشغيل الكامل.

وأوضح وزير الطاقة السوري أن المرحلة الأولى تبدأ بضخ 3.4 ملايين متر مكعب يومياً من الغاز الأذربيجاني.

وأشار البشير إلى أن توريد الغاز يتم عبر تركيا، وبدعم من دولة قطر.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، افتتح خط النقل الإقليمي للغاز الذي يربط بين سوريا وتركيا، بمشاركة وزارية ضمت، وزير الطاقة السوري محمد البشير، ووزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، ووزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائيل جباروف، ممثلين عن صندوق قطر للتنمية.

تجدر الإشارة إلى أن الاستعدادات لنقل الغاز الطبيعي بموجب الوثيقة الموقعة مؤخرًا بين شركة النفط والغاز الأذربيجانية (سوكار) وسوريا قد اكتملت.

ومن المقرر إرسال 1.2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى سوريا سنويًا وسيمر الغاز عبر مدينة كلس على الحدود التركية ليصل إلى محطات توليد الكهرباء في حلب وحمص، وسيُستخدم في توليد الكهرباء. وبفضل هذا، من المستهدف الوصول إلى طاقة إنتاجية تتراوح بين 1200 و1300 ميجاواط تقريبًا.