قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هضحك لوحدي.. محمد رمضان يوجه رسالة ساخرة لجمهوره
موعد مباراة طرابزون سبور وغازي عنتاب والقنوات الناقلة
وزير المالية: البرنامج الاقتصادي الجديد يستهدف زيادة الإنتاجية وتحسين مستويات المعيشة
5745 فرصة عمل جديدة في القطاع الخاص بـ17 محافظة.. اعرف التفاصيل
حبس متهمة بالاعتداء على طليقها في طنطا أسبوعين مع الشغل
موعد مباراة بيراميدز وسموحة في بطولة كأس عاصمة مصر
الفوضى تجتاح شوارع سويسرا في الهالوين.. حرائق واشتباكات مع الشرطة (فيديو)
أسرار سوهاج.. أماكن لا يعرف حكايتها الكثيرون.. يرقد ملوك الفراعنة وتختبئ حكايات 5 آلاف عام بـ"أم الجعاب"
احتجاجات شبابية واسعة تجتاح 34 مدينة ألمانية.. ونهب متاجر في فرانكفورت
الزمالك يختتم استعداداته اليوم لمواجهة وادي دجلة في كأس عاصمة مصر
«لن أعود إلا بجثمانه».. خمسة أيام من البحث عن شقيق ابتلعه سيل وادي وتير بنويبع
6.3 مليار دولار.. ترامب يلوح بمناقشة كوريا الشمالية بشأن أكبر سرقة للعملات المشفرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

هجوم متعمد بعبوة حارقة يستهدف مكتب وزير الهجرة اليوناني دون وقوع إصابات

هجوم متعمد بعبوة حارقة يستهدف مكتب وزير الهجرة اليوناني دون وقوع إصابات
هجوم متعمد بعبوة حارقة يستهدف مكتب وزير الهجرة اليوناني دون وقوع إصابات
أ ش أ

 تعرض المكتب السياسي لوزير الهجرة واللجوء اليوناني، ثانوس بليفريس، لهجوم بعبوة حارقة في وقت مبكر من صباح اليوم /الأحد/ دون وقوع إصابات.

وانفجرت العبوة الحارقة الصغيرة عند مدخل مبنى في وسط أثينا يضم المكتب السياسي لوزير الهجرة اليوناني المنتمي للتيار اليميني.. وأسفر الانفجار عن أضرار طفيفة، دون تسجيل أي إصابات.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، عزا بليفريس الهجوم إلى "داعمين للمهاجرين غير الشرعيين" سبق أن استهدفوا مكتبه، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور.

وأكد بليفريس أن طريقة وضع العبوة - التي كانت تتكون من أسطوانات غاز صغيرة مخصصة للتخييم، ووُضعت عند المدخل الأرضي للمبنى الواقع في حي كولوناكي - تشير إلى وجود "نية للقتل".. وأدى الانفجار إلى تحطم زجاج باب المبنى.

وتتبنى الحكومة اليونانية المحافظة موقفا متشددا تجاه المهاجرين غير النظاميين، وتجري حاليا مفاوضات مع أربع دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي لإنشاء مراكز للترحيل خارج حدود التكتل (الذي يضم 27 دولة)، وذلك لاستقبال الأشخاص الذين تُرفض طلبات لجوئهم.

المكتب السياسي لوزير الهجرة واللجوء اليوناني ثانوس بليفريس هجوم بعبوة حارقة انفجرت العبوة الحارقة الصغيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

بدءًا من اليوم.. قرار جمهوري بتفويض وزير الدفاع في اختصاصات الرئيس بشأن التعبئة العامة

حمزة عبدالكريم

غضب جماهير برشلونة من هانز فليك بسبب حمزة عبدالكريم بعد سداسية ألافيس

الدولار

صعد 7.1%.. مفاجأة في سعر الدولار مستهل تعاملات اليوم في البنوك

علياء قمرون

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط علياء قمرون بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

عداد الكهرباء

تخفيض الكهرباء 30%.. شرط مهم قبل شحن كارت العداد الكودي

الذهب

انهيار جديد في أسعار الذهب.. والجرام يخسر 280 جنيها دفعة واحدة

نسمة عثمان

الحياة فرصة.. صاحبة فيديو الانفصال عن زوجها وطردها من منزلها بأمريكا: اتعلمت اللغة وأسست شركتي.. شاهد

يورتشيتش

بعد رحيله عن بيراميدز.. يورتشيتش يكشف وجهته المقبلة وشرطه للعودة إلى مصر

ترشيحاتنا

هل بول الطفل الذكر ينقض الوضوء

هل بول الطفل الذكر ينقض الوضوء؟.. الإفتاء توضح

علي جمعة

علي جمعة: الشكر ليس كلمة تقال بل قلب يعرف ولسان يحمد وجوارح تعمل

الشيخ جابر البغدادي

وكيل الطرق الصوفية: التصوف الحقيقي هو السير على الكتاب والسنة والعمل بمقتضى الشرع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد