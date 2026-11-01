هجوم متعمد بعبوة حارقة يستهدف مكتب وزير الهجرة اليوناني دون وقوع إصابات

تعرض المكتب السياسي لوزير الهجرة واللجوء اليوناني، ثانوس بليفريس، لهجوم بعبوة حارقة في وقت مبكر من صباح اليوم /الأحد/ دون وقوع إصابات.

وانفجرت العبوة الحارقة الصغيرة عند مدخل مبنى في وسط أثينا يضم المكتب السياسي لوزير الهجرة اليوناني المنتمي للتيار اليميني.. وأسفر الانفجار عن أضرار طفيفة، دون تسجيل أي إصابات.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، عزا بليفريس الهجوم إلى "داعمين للمهاجرين غير الشرعيين" سبق أن استهدفوا مكتبه، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور.

وأكد بليفريس أن طريقة وضع العبوة - التي كانت تتكون من أسطوانات غاز صغيرة مخصصة للتخييم، ووُضعت عند المدخل الأرضي للمبنى الواقع في حي كولوناكي - تشير إلى وجود "نية للقتل".. وأدى الانفجار إلى تحطم زجاج باب المبنى.

وتتبنى الحكومة اليونانية المحافظة موقفا متشددا تجاه المهاجرين غير النظاميين، وتجري حاليا مفاوضات مع أربع دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي لإنشاء مراكز للترحيل خارج حدود التكتل (الذي يضم 27 دولة)، وذلك لاستقبال الأشخاص الذين تُرفض طلبات لجوئهم.