معلومات الوزراء يستعرض أبرز الاستطلاعات العالمية.. 63% من الألمان و58% من الفرنسيين يؤيدون عودة بريطانيا للاتحاد الأوروبي

/ استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في عدد جديد من نشرته الدورية "نظرة على استطلاعات الرأي المحلية والعالمية"، نتائج مجموعة من استطلاعات الرأي التي أجرتها مؤسسات ومراكز بحثية دولية، لرصد توجهات المواطنين تجاه أبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية على الساحة العالمية.

وتضمن العدد استطلاعًا أجرته شركة "يوجوف" لأبحاث السوق على عينة من المواطنين في فرنسا وألمانيا، للتعرف على موقفهم من عودة المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي؛ حيث أيد 63% من الألمان عودتها، مقابل 58% من الفرنسيين، فيما رأى 61% من الألمان و58% من الفرنسيين ضرورة مشاركتها في جميع السياسات الرئيسية للاتحاد الأوروبي حال عودتها.

كما أيد 67% من المشاركين السماح لإسكتلندا بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حال استقلالها عن المملكة المتحدة وطلبها الانضمام إليه.

وفيما يتعلق بالقضايا الأمنية والدفاعية، استعرض المركز استطلاعًا أجرته مؤسسة "غلوبسيك" في 14 دولة، أظهر أن 84% من البولنديين يرون ضرورة تطوير الاتحاد الأوروبي قدراته الدفاعية الخاصة إلى جانب حلف شمال الأطلسي (الناتو)، فيما أبدى 59% من المشاركين في المملكة المتحدة ثقتهم بقدرة الدول الأوروبية على ضمان أمنها دون دعم قوي من الولايات المتحدة الأمريكية.

ورأى 79% من البولنديين ضرورة زيادة الإنفاق الدفاعي لبلادهم، تلتها المملكة المتحدة بنسبة 77%، وفرنسا 69%، كما أيد 59% من المشاركين في كل من بولندا والمملكة المتحدة زيادة الإنفاق الدفاعي حتى لو تطلب ذلك خفض الإنفاق على مجالات أخرى، مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية.

وأظهر الاستطلاع تأييد 93% من البولنديين استمرار عضوية بلادهم في حلف الناتو، فيما وافق 82% منهم على ضرورة مساعدة بلادهم لأي دولة حليفة تتعرض لهجوم، إلى جانب الدول الأعضاء الأخرى.

وفي سياق القضايا البيئية، سلط المركز الضوء على استطلاع أجرته مؤسسة "جالوب" بالتعاون مع مؤسسة "لويدز ريجستر"، على عينة من المواطنين في 140 دولة، لقياس مدى إدراكهم لخطورة تغير المناخ خلال عام 2025.

وأفاد 40% من المشاركين بأن تغير المناخ يمثل تهديدًا خطيرًا جدًا للمواطنين خلال السنوات العشرين المقبلة، فيما اعتبره 35% تهديدًا خطيرًا إلى حد ما، مقابل 13% لا يرونه تهديدًا على الإطلاق، بينما لم يحدد 11% موقفهم.

وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، أظهر استطلاع أجراه مركز "يوروباروميتر" على مواطني دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين أن 73% يرون أن رقمنة الخدمات العامة والخاصة التي يستخدمونها يوميًا تسهم في تسهيل حياتهم، فيما اعتبر 79% أن السياسة الرقمية ينبغي أن تكون من أولويات الاتحاد الأوروبي خلال السنوات المقبلة.

وتوقع 55% أن تكون تقنيات الصحة الرقمية الأكثر تأثيرًا إيجابيًا خلال السنوات العشر المقبلة، تلتها التقنيات الرقمية الخضراء بنسبة 50%، وتحسين سرعة الإنترنت 42%، والذكاء الاصطناعي والأتمتة 39%.

وأكد 93% ضرورة أن تكون حماية الخصوصية والأمن على الإنترنت من الأهداف المهمة للاتحاد الأوروبي خلال السنوات العشر المقبلة، فيما أشار 89% إلى أهمية إتاحة الأدوات الرقمية بصورة أسهل، خاصة للفئات الأكثر هشاشة وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

كما تناولت النشرة استطلاعًا آخر لـ"يوروباروميتر" بشأن التعليم والتدريب المهني، أظهر أن 82% من المشاركين يرون أن مؤهلاته تتيح فرصًا للحصول على وظائف مطلوبة في سوق العمل، فيما اعتبر 66% أنها تؤهل لوظائف ذات أجور جيدة، وأشار 73% إلى أنه يوفر تعليمًا عالي الجودة، بينما أكد 85% أن الملتحقين ببرامجه يكتسبون مهارات تقنية متخصصة ترتبط مباشرة بمهن محددة.

وعلى الصعيد الاقتصادي، استعرض المركز استطلاعًا أجرته شركة "إبسوس" بالتعاون مع شركة "أليانز" في 10 دول، للتعرف على أبرز مصادر القلق المالي لدى المواطنين وقدرتهم على الادخار.

وأظهرت النتائج أن 48.3% من المشاركين يعتبرون أوضاعهم المالية من أكثر المجالات التي تثير قلقهم، بما يقترب من مستوى القلق بشأن الأوضاع الصحية البالغ 48.8%، فيما تصدر ارتفاع تكاليف المعيشة قائمة مصادر القلق المالي بنسبة 71%، يليه عدم كفاية الدخل 55%، والنفقات الطارئة 47%.

وأفاد 38% بأنهم يستطيعون تدبير أمورهم المالية رغم مواجهة تحديات من حين لآخر، مقابل 27% يتمتعون بالاستقرار المالي، فيما أشار 20% إلى مواجهتهم صعوبات في تلبية احتياجاتهم الأساسية.

وفيما يتعلق بالإنفاق، أوضح 77% أن الطعام والمواد الغذائية يستحوذان على النصيب الأكبر من نفقاتهم، يليهما السكن بنسبة 49%، والمواصلات 35%، والصحة 28%، وكشف الاستطلاع أن 32% لا يستطيعون الادخار أو الاستثمار حاليًا، بينما يتمكن 27% من ادخار أقل من 10% من دخلهم.

وفيما يخص الاستثمار، تضمن العدد استطلاعًا أجرته شركة "يوجوف" على عينة من المستثمرين الأفراد في الولايات المتحدة، للتعرف على مصادر المعلومات التي يعتمدون عليها في قراراتهم الاستثمارية ومدى تأثير الذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأفاد 35% من المستثمرين الأفراد بأنهم يعتمدون على الأصدقاء وأفراد الأسرة والزملاء للحصول على معلومات بشأن المنتجات والاستراتيجيات الاستثمارية، فيما أشار 30% إلى اعتمادهم على المواقع الإخبارية المالية.

وأبدى 54% من المستثمرين الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي مصدرًا للمعلومات ثقتهم بقدرتهم على إدارة استثماراتهم بأنفسهم، فيما رأى 46% من مستخدمي منشورات وسائل التواصل الاجتماعي أو المؤثرين أنهم قادرون على إدارة استثماراتهم.

كما أشار 10% إلى اتخاذهم قرارات استثمارية دون الاستعانة بمستشار مالي مرخص، اعتمادًا على أدوات الذكاء الاصطناعي في التخطيط واتخاذ القرارات المالية، وارتفعت النسبة إلى 16% بين مستثمري جيل زد.

وتوقع 40% من المستثمرين الأفراد أن تحقق الحسابات التي يديرها المستشارون الآليون أداءً أفضل من الحسابات التي يديرونها بأنفسهم، فيما رأى 31% أن أداءها سيكون مماثلًا للحسابات التي يديرها مستشار مالي بشري.