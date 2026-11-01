قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هضحك لوحدي.. محمد رمضان يوجه رسالة ساخرة لجمهوره
موعد مباراة طرابزون سبور وغازي عنتاب والقنوات الناقلة
وزير المالية: البرنامج الاقتصادي الجديد يستهدف زيادة الإنتاجية وتحسين مستويات المعيشة
5745 فرصة عمل جديدة في القطاع الخاص بـ17 محافظة.. اعرف التفاصيل
حبس متهمة بالاعتداء على طليقها في طنطا أسبوعين مع الشغل
موعد مباراة بيراميدز وسموحة في بطولة كأس عاصمة مصر
الفوضى تجتاح شوارع سويسرا في الهالوين.. حرائق واشتباكات مع الشرطة (فيديو)
أسرار سوهاج.. أماكن لا يعرف حكايتها الكثيرون.. يرقد ملوك الفراعنة وتختبئ حكايات 5 آلاف عام بـ"أم الجعاب"
احتجاجات شبابية واسعة تجتاح 34 مدينة ألمانية.. ونهب متاجر في فرانكفورت
الزمالك يختتم استعداداته اليوم لمواجهة وادي دجلة في كأس عاصمة مصر
«لن أعود إلا بجثمانه».. خمسة أيام من البحث عن شقيق ابتلعه سيل وادي وتير بنويبع
6.3 مليار دولار.. ترامب يلوح بمناقشة كوريا الشمالية بشأن أكبر سرقة للعملات المشفرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

48.5 مليار دولار تتبخر من ثروة إيلون ماسك في يوم واحد فقط

إيلون ماسك
إيلون ماسك
خاطر عبادة

تبخرت من ثروة إيلون ماسك مؤسس سبيس إكس، نحو 48.5 مليار دولار وفق مؤشر بلومبرغ للمليارديرات، لتهبط ثروته بنسبة 5.3% إلى 865 مليار دولار، مسجلة أكبر خسارة يومية بالدولار منذ 5 أغسطس، رغم بقائها أعلى بنحو 89% مقارنة بمستواها قبل عام.

خسارة تفوق ثروات مئات المليارديرات

هذا الرقم الضخم لا يمثل مجرد تراجع عابر في ثروة أغنى شخص في العالم، بل يكفي لوضع صاحبه ضمن شريحة النخبة في نادي المليارديرات العالمي، فخسارة ماسك في جلسة واحدة تتجاوز إجمالي ثروات غالبية الأسماء المدرجة على المؤشر، ولا يفوقها سوى عدد محدود لا يتجاوز بضع عشرات، ما يعكس الحجم الاستثنائي للثروة المرتبطة بإمبراطوريته الممتدة من تسلا إلى سبيس إكس.

وتكفي 48.5 مليار دولار لوضع أي شخص تقريبا بين كبار أثرياء العالم، إذ تفوق القيمة الصافية لمئات المليارديرات وتتجاوز القيمة السوقية للعديد من الشركات المدرجة عالميا.

وتبرز المقارنة بصورة أوضح عندما توضع إلى جانب ثروات عائلات ورجال أعمال بنوا إمبراطوريات صناعية أو استهلاكية على مدى عقود، بينما خسر ماسك ما يعادلها تقريبا خلال ساعات من التداول فقط بسبب تقلبات أسهم الشركات المرتبطة بثروته.

ما الذي أشعل موجة الخسائر؟

جاء التراجع في وقت تتزايد فيه حساسية المستثمرين تجاه شركات التكنولوجيا العملاقة ذات التقييمات المرتفعة، خصوصا تلك المعتمدة على رهانات ضخمة في الذكاء الاصطناعي والمشروعات المستقبلية.

وتأتي التراجعات مع تشدد المستثمرين في تقييم الشركات التي تنفق مليارات الدولارات على التوسع والمشروعات طويلة الأجل دون ظهور عوائد مالية فورية.

ضغوط على تسلا وسبيس إكس

وتعرض سهم تسلا سابقا لضغوط بعد مخاوف تتعلق بارتفاع الإنفاق الرأسمالي على تقنيات الروبوتاكسي والروبوتات البشرية والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، إضافة إلى ضغوط على الهوامش والتدفقات النقدية.

أما سبيس إكس التي أصبحت المكون الأكبر في ثروة ماسك، فقد واجهت هي الأخرى تقلبات حادة مرتبطة بتقييماتها المرتفعة ومخاوف المستثمرين بشأن وتيرة النمو، فضلا عن حساسية السهم لأي تأخير أو تعثر في برامج ستارشيب الفضائية.

إيلون ماسك أمريكا خسائر إيلون ماسك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

بدءًا من اليوم.. قرار جمهوري بتفويض وزير الدفاع في اختصاصات الرئيس بشأن التعبئة العامة

حمزة عبدالكريم

غضب جماهير برشلونة من هانز فليك بسبب حمزة عبدالكريم بعد سداسية ألافيس

الدولار

صعد 7.1%.. مفاجأة في سعر الدولار مستهل تعاملات اليوم في البنوك

علياء قمرون

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط علياء قمرون بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

عداد الكهرباء

تخفيض الكهرباء 30%.. شرط مهم قبل شحن كارت العداد الكودي

الذهب

انهيار جديد في أسعار الذهب.. والجرام يخسر 280 جنيها دفعة واحدة

نسمة عثمان

الحياة فرصة.. صاحبة فيديو الانفصال عن زوجها وطردها من منزلها بأمريكا: اتعلمت اللغة وأسست شركتي.. شاهد

يورتشيتش

بعد رحيله عن بيراميدز.. يورتشيتش يكشف وجهته المقبلة وشرطه للعودة إلى مصر

ترشيحاتنا

الهلال الأحمر: قافلة «زاد العزة» الـ 306 تضم 1,897 طنًا من المساعدات للفلسطينيين

سنابل العطاء من مصر لغزة تحمل1,897 طنًا من المساعدات للفلسطينيين

موقع "أفريقيا نيوز" يبرز إطلاق الهلال الأحمر المصري و "تحيا مصر" أكثر من 4160 طن إمدادات إنسانية إلى غزة

موقع "أفريقيا نيوز" يبرز إطلاق الهلال الأحمر المصري و "تحيا مصر" أكثر من 4160 طن إمدادات إنسانية إلى غزة

صحيفة بريطانية: مصر تحظى باهتمامات القيادة الروسية لتعزيز الانفتاح على القارة الإفريقية

صحيفة بريطانية: مصر تحظى باهتمامات القيادة الروسية لتعزيز الانفتاح على القارة الإفريقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد