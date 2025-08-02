ويتكوف: غالبية سكان غزة يريدون إعادة الأسرى الإسرائيليين

قال المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، اليوم السبت، إن غالبية سكان قطاع غزة يريدون إعادة الأسرى الإسرائيليين.

ويوجد في قطاع غزة عدد من الأسرى الإسرائيليين منذ السابع من أكتوبر 2023، حيث تمكنت حماس من اقتيادهم من مستوطنات غلاف غزة إلى القطاع.

وزعم ويتكوف أن “هناك صعوبات نقص لكن لا يوجد تجويع في قطاع غزة، وبعد أن نفنّد هذه المزاعم من حماس سنكون قادرين على مواصلة التفاوض لإنهاء الحرب وإعادة جميع الأسرى”.

وأشار المبعوث الأمريكي إلى أن هناك جهدا من إسرائيل والولايات المتحدة لإدخال الطعام والأدوية إلى قطاع غزة.

وزار ويتكوف أمس، الجمعة، مدينة رفح في جنوب قطاع غزة، للوقوف على الأوضاع والتأكد من وجود مجاعة، حيث التقى عددا من الفلسطينيين.