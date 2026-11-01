برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بشأن مخرجات منتدى مصر 2026 ترسخ الانتقال من الحوار إلى العمل

أكد النائب عماد الغنيمي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، بشأن مخرجات منتدى مصر 2026، تعكس حرص القيادة السياسية على تحويل الحوار المجتمعي إلى قرارات وخطط تنفيذية واضحة، تستجيب لتطلعات المواطنين وتضع احتياجاتهم في صدارة أولويات العمل الحكومي، مشيرًا إلى أن هذه التوجيهات تؤسس لمرحلة جديدة عنوانها التنفيذ والمتابعة وقياس النتائج على أرض الواقع.

وأشاد الغنيمي باعتماد الرئيس السيسي المخطط السنوي المقترح من مجلس الوزراء لمتابعة مختلف القطاعات والقضايا التي تشغل الرأي العام، وتوجيه الحكومة بنشر التوصيات والتكليفات الصادرة بشأن المنتدى، مصحوبة بجداول زمنية محددة ومؤشرات واضحة لقياس الأداء، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعزز الشفافية والمساءلة، وتتيح للمواطنين متابعة معدلات الإنجاز والتعرف على ما تحقق من مستهدفات بصورة مباشرة.

إعداد النشء والشباب بالأكاديمية الوطنية للتدريب

وأوضح عضو مجلس النواب أن توجيهات الرئيس بالتوسع في برامج إعداد النشء والشباب بالأكاديمية الوطنية للتدريب، وإتاحة الفرصة أمام الموهوبين والمتميزين، تعكس إيمان الدولة بأن الاستثمار في الإنسان المصري يمثل الركيزة الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة، مشيدًا كذلك بالتوجيهات الخاصة بإنشاء منظومة وطنية متكاملة لتقديم الخدمات الرقمية باستخدام الذكاء الاصطناعي للصم وضعاف السمع، وتوفير فرص التأهيل المهني والعمل المناسبة لهم، بما يعزز دمجهم في المجتمع.

وأضاف الغنيمي أن نجاح مخرجات منتدى مصر 2026 يتطلب إعطاء أولوية للملفات التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، وفي مقدمتها تحسين مستوى المعيشة، وضبط الأسواق، وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية، ودعم الاستثمار وتوفير فرص العمل، إلى جانب تعزيز جهود التنمية الشاملة في مختلف المحافظات، خاصة المناطق الحدودية وسيناء، بما يضمن وصول ثمار التنمية إلى جميع المواطنين دون استثناء.

وشدد النائب عماد الغنيمي على أن القيمة الحقيقية للمنتدى لن تقاس بعدد الجلسات أو التوصيات الصادرة عنه، وإنما بحجم ما يتحقق من إنجازات فعلية تنعكس على حياة الأسر المصرية، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة والبرلمان لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية، وتذليل العقبات أمام تحقيق مستهدفاتها، حتى تتحول مخرجات المنتدى إلى واقع ملموس يعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة ويدعم مسيرة التنمية والبناء.