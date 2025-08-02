وزير خارجية بريطانيا: من غير المرجح حل النزاع في أوكرانيا

قدّم وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي نظرة حذرة بشأن مستقبل الصراع في أوكرانيا، محذرًا من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يزال غير راغب في الدخول في محادثات سلام جادة.

وفي مقابلة مع صحيفة الجارديان البريطانية، قال لامي إن بوتين لا يزال يتمسك "بطموحات متطرفة وإمبريالية"، مما يجعل الحل الفوري غير مرجح.

وقال وزير الخارجية البريطاني إن: "المعركة التي خاضتها أوكرانيا، بدعم من المملكة المتحدة وأوروبا والولايات المتحدة، هائلة".

وأضاف: "أعتقد أنه في غضون عام، ستُعقد المحادثات. السؤال هو مدى جدية روسيا في هذه المحادثات".

وأشاد لامي بصمود الشعب الأوكراني، واصفًا تصميمه بأنه "ملهم للغاية".

وأكد صمودهم وإيمانهم بوطنهم، قائلاً: "حتى لو تركهم العالم خلفهم، فإنهم سيواصلون خوض حرب العصابات".