الجيش الأردني يحبط محاولة تسلل من الحدود السورية ومقتل مسلحين

أعلنت القوات المسلحة الأردنية، اليوم السبت أنها قتلت مسلحَيْن بعد إحباط محاولة تسلل عبر حدودها المشتركة مع سوريا.

وقال الجيش الأردني في بيان "تمكنت قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشرقية فجر أمس الجمعة من إحباط محاولة مجموعة من الأشخاص المسلحين التسلل عبر الحدود الأردنية بطريقة غير مشروعة"، بحسب ما أوردته صحيفة الدستور الأردنية.

وأضاف الجيش الأردني أنه "تم تطبيق قواعد الاشتباك، بعد رصدهم ما أدى إلى مقتل اثنين منهم بعد تبادل إطلاق النار وتراجع باقي أفراد المجموعة إلى العمق السوري".

وقبل يومين كشف مصدر عسكري أردني أن المنطقة العسكرية الجنوبية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، أحبطت اليوم الخميس ، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيرة (درون) على واجهتها الغربية، وضمن منطقة مسؤوليتها.

وأضاف المصدر أن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، قامت بتطبيق قواعد الاشتباك بعد رصد الطائرة ومتابعتها، وتم التعامل معها وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.