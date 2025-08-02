الشرقية تستعد لإنتخابات مجلس الشيوخ بـ 829 مقرا و844 لجنة| صور

أكد المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية انه في إطار الاستعدادات المكثفة التي تشهدها محافظة الشرقية لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ والمقرر انطلاقها علي مدار يومي 4 و5 أغسطس الجاري تم التشديد على ضرورة تكثيف المرور الميداني لمتابعة جاهزية المقار الانتخابية واستكمال كافة التجهيزات اللازمة لإستقبال الناخبين في أجواء آمنة ومنظمة.

وأضاف المحافظ أنه قام رؤساء المراكز والمدن والأحياء بجولات تفقدية للإطمئنان على نظافة محيط اللجان والشوارع المؤدية إليها، وكذلك رفع الإشغالات وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة بالداخل والخارج، وتمهيد الطرق المؤدية للجان الانتخابية، والتأكد من سلامة المباني والنوافذ ومصادر الإنارة والمياه وخطوط التليفون، وتوفير أماكن انتظار لكبار السن، إلى جانب الإطمئنان على تجهيز أماكن مبيت رؤساء اللجان المشرفين على الانتخابات.

وأكد استمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان خروج العملية الانتخابية بصورة مشرفة تعكس وعي أبناء المحافظة وحرصهم على المشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الديمقراطي.

الجدير بالذكر، أن إجمالي عدد الناخبين ممن لهم حق التصويت يبلغ ( ٤٨٦٧٢٥٩ ) ناخب وناخبة وعدد المقار الانتخابية ( 829) مقراً بواقع (844 ) لجنة فرعية.