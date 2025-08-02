تموين الشرقية يشن حملة على الأنشطة التجارية بالحسينية

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

و قامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة المهندس أحمد القواشتى مدير عام التجارة الداخلية بشن حملة بدائرة مركز الحسينية بالإشتراك مع مديرية الطب البيطري بالشرقية وهيئة الدواء المصرية حيث أسفرت عن تحرير محضر رقم (١٧٩٢٨) جنح الحسينية ضد محل جزارة ذبح خارج السلخانة وبدون ترخيص وبدون شهادة صحية وتم التحفظ على (٢٠) كجم لحم بلدي.

وتم تحرير محضر رقم (١٧٩٢٦) جنح الحسينية ضد ثلاجة لحوم بدون فاتورة ( ٤)كراتين لحم جاموس مجمد ( ٨٠) ك ومحضر رقم(١٧٩٢٧) جنح الحسينية محل اعلاف بدون فاتورة (٢) طن ذرة .

وتم تحرير محضر رقم (٢٣٩٩) جنح م ابوعمر لصيدلية بدون ترخيص ووجود أدوية ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية وغير مصرح تداولها وتم التحفظ على كمية كبيرة من انواع كثيرة من الأدوية.