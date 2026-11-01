هيرميس ترتب حزمة تمويل بقيمة 265 مليون دولار لصالح «أدد العقارية»

قدمت شركة إي إف چي هيرميس الخدمات الاستشارية المالية لشركة «أدد العقارية»، إحدى شركات مجموعة سامي سعد القابضة، في صفقة تمويل بقيمة 265 مليون دولار أمريكي، تستهدف دعم خطط التوسع والاستثمار في قطاع الفنادق والسياحة بمصر، من خلال تطوير مشروعات فندقية جديدة والاستحواذ على أصول قائمة وإعادة تمويل ديون مرتبطة بقطاع الضيافة.

وتولت إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة، دور المستشار المالي الأوحد ومروج الإصدار لحزمة التمويل، التي تعد واحدة من أكبر القروض الممولة من مؤسسات تمويل تنموية ودولية في قطاع السياحة والضيافة بمصر خلال السنوات الأخيرة.

تحالف دولي ومحلي يشارك في حزمة التمويل

وتضم حزمة التمويل متعددة الشرائح تحالفًا من مؤسسات تمويل تنموية دولية وبنوك تجارية إقليمية ومحلية، حيث قام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) بدور المرتب الرئيسي الأولي ومدير سجل الاكتتاب، بينما شاركت مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بصفتها مرتبًا رئيسيًا مفوضًا.

كما انضم بنك الإمارات دبي الوطني مصر بصفته المرتب الرئيسي المفوض ووكيل التسهيلات العالمي، والبنك الأهلي المصري بصفته المرتب الرئيسي المفوض ووكيل التسهيلات المحلي.

وتعكس مشاركة مؤسسات التمويل الدولية والبنوك التجارية الكبرى ثقة جهات الإقراض في المقومات الاستثمارية لقطاع السياحة المصري، كما تبرز قدرة إي اف چي هيرميس على هيكلة وترتيب برامج التمويل المعقدة متعددة الشرائح، بمشاركة مؤسسات مالية محلية ودولية.

فندق جراند حياة ومشروعات فندقية جديدة ضمن خطة التوسع

وتستهدف حزمة التمويل دعم خطط النمو والتوسع لشركة «أدد العقارية» في عدد من أبرز الوجهات السياحية والثقافية في مصر، حيث سيتم تخصيص جزء رئيسي من التمويل لإنشاء فندق «جراند حياة» الجديد، الذي يضم أكثر من 400 غرفة، ويتمتع بموقع متميز يطل على المتحف المصري الكبير وأهرامات الجيزة في غرب القاهرة.

كما تشمل استخدامات التمويل الاستحواذ على الأصول الفندقية التابعة لفندقي «حياة ريجنسي كايرو ويست» و«حياة سينتريك كايرو ويست»، إلى جانب تمويل أعمال التجديد والتطوير وتوفير رأس المال الاستثماري للمحفظة الفندقية القائمة للمجموعة في الغردقة.

وتتضمن الصفقة كذلك إعادة تمويل الديون القائمة المرتبطة بقطاع الضيافة، بما يستهدف تطوير هيكل رأس المال للمجموعة وتحسين مستويات السيولة، ودعم قدرتها على تنفيذ خططها الاستثمارية والتوسعية.

إي اف چي هيرميس: الصفقة تعكس ثقة المؤسسات الدولية في السياحة المصرية

وقال ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، إن الشركة تفخر بدورها مستشارًا ماليًا أوحد ومروجًا للإصدار في هذه الصفقة، التي تعكس النمو القوي وثقة الممولين الدوليين في قطاع السياحة والضيافة المصري.

وأضاف أن مشاركة مؤسسات دولية مرموقة، من بينها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية، إلى جانب بنوك كبرى مثل بنك الإمارات دبي الوطني مصر والبنك الأهلي المصري، تؤكد قدرة إي اف چي هيرميس على تقديم حلول تمويل متنوعة تتماشى مع الأهداف الاستثمارية لعملائها.

وأشار إلى أن الصفقة تعكس أهمية قطاع السياحة باعتباره أحد المكونات الرئيسية لمستقبل الاقتصاد المصري، وتسهم في دعم البنية التحتية للسياحة الثقافية والترفيهية، من خلال تطوير فندق عالمي يطل على المتحف المصري الكبير، ومواصلة الاستثمار في الوجهات الفندقية والسياحية على البحر الأحمر.

وأكد أن الصفقة تعزز مكانة إي اف چي هيرميس مستشارًا ماليًا للصفقات التمويلية الكبرى في المنطقة، وقدرتها على الربط بين الشركات ومؤسسات التمويل التنموي الدولية والبنوك التجارية.

تمويل دولي لدعم توسعات قطاع الضيافة في مصر

ومن المتوقع أن تسهم حزمة التمويل في تسريع تنفيذ الاستراتيجية الاستثمارية لشركة «أدد العقارية»، من خلال توفير التمويل اللازم لتطوير الأصول الفندقية القائمة، وإضافة طاقات فندقية جديدة، وتعزيز الاستثمارات في عدد من المقاصد السياحية المصرية.

كما تعكس الصفقة دور مؤسسات التمويل الدولية والمحلية في توفير رؤوس الأموال اللازمة لدعم الاستثمارات في البنية التحتية لقطاع الضيافة، بما يدعم نمو القطاع السياحي ويسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية في مصر.