مصرع مسن في انقلاب موتوسيكل بالشرقية

لقي مسن مصرعه متأثرا بإصابته التي أودت بحياته اثر وقوع حادث انقلاب موتوسيكل بطريق ابوحمودة - القضاة دائرة مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بمستشفى كفر صقر تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى كفر صقر يفيد استقبال " محمد س ع" 66 سنة مقيم ابوحمودة - القضاة "جثة هامدة" وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابته التي أودت بحياته اثر وقوع حادث انقلاب موتوسيكل بطريق ابوحمودة - القضاة دائرة مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بمستشفى كفر صقر تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة.