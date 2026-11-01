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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرئيس السيسى يعتمد المخطط السنوي المقترح من مجلس الوزراء لمتابعة مختلف القطاعات والقضايا التي تشغل الرأي العام

الرئيس السيسى يعتمد المخطط السنوي المقترح من مجلس الوزراء لمتابعة مختلف القطاعات والقضايا التي تشغل الرأي العام
الرئيس السيسى يعتمد المخطط السنوي المقترح من مجلس الوزراء لمتابعة مختلف القطاعات والقضايا التي تشغل الرأي العام
أ ش أ

 أعلن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اعتماد المخطط السنوي المقترح من مجلس الوزراء لمتابعة مختلف القطاعات والقضايا التي تشغل الرأي العام وتمس حياة المواطنين، بما يضمن استمرار الحوار والتواصل البيني معهم.. قائلا إن "المواطن سيظل محور اهتمامنا، والغاية الأساسية من إقامة (منتدى 2026) بشكل دوري كل عام، وهدفنا تحويل مخرجاته إلى خطوات عملية ونتائج ملموسة يشعر بها المواطن".

وأضاف السيد الرئيس- فى تدوينة على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي- "شعب مصر العظيم في إطار متابعتي لمخرجات منتدى 2026، فقد اعتمدت المخطط السنوي المقترح من مجلس الوزراء لمتابعة مختلف القطاعات والقضايا التي تشغل الرأي العام وتمس حياة المواطنين، بما يضمن استمرار الحوار والتواصل البيني معهم، كما وجّهت الحكومة بنشر التوجيهات الصادرة بشأن توصيات المنتدى على الموقع الإلكتروني الخاص به مصحوبة بخطة زمنية محددة للتنفيذ ومؤشرات واضحة لقياس الأداء، حتى يمكن متابعة تنفيذها من المواطنين ومؤسسات الدولة على حدٍ سواء".

وتابع: "في إطار ما شهدته الجلسة الختامية من طموحات أبنائنا وخاصة مطالب أحد الشباب من ذوي الهمم وما قدمته النماذج الناجحة من (صناع المستقبل)، فقد وجّهت بالآتي:

1- التوسع في برامج إعداد النشء بالأكاديمية الوطنية للتدريب، وإتاحة الفرصة للأطفال والشباب عبر منصة «شباب مصر»، وكذا تنظيم لقاءات مع المسئولين للاستماع إلى أفكارهم وتطلعاتهم.

2- إبراز النماذج المتميزة من أبنائنا النابغين والمتفوقين والعباقرة، والتعريف بإنجازاتهم في الشوارع والميادين والأماكن العامة، وذلك بخلاف ما تم إقراره بشان برنامج "دولة الابتكار" للاهتمام بالبحث العلمي والنابغين، وفي هذا الإطار أهنئ ابنتي "ميار عثمان" بفوزها بجائزة تحدي القراءة العربي 2026 ، وأتمنى لها مزيدا من التقدم والتفوق على الدوام.

3- بناء منظومة وطنية مستدامة ومتكاملة لإتاحة الخدمات والتواصل الرقمي بالذكاء الاصطناعي للأشخاص الصم وضعاف السمع، وإتاحة برامج للتأهيل المهني وفرص العمل المناسبة لهم، فضلًا عن تقديم خدمات التثقيف الديني بلغة الإشارة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي المخطط السنوي مجلس الوزراء القضايا التي تشغل الرأي العام

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