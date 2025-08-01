إدارة خدمة المواطنين بالشرقية تستجيب للشكاوى والطلبات 98%

ثمن المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية مجهودات فريق عمل إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام للإستجابة لعدد ١٢٥ شكوى و ٢٠٤ طلب بإجمالي ٣٢٩ شكوى وطلب خلال شهر يوليو الماضى بنسبة 98% وجارى حسم بقية الشكاوى والطلبات ،مشيراً الى ان إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام تمثل إحدى الآليات الهامة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بالتواصل مع المواطنين، والإستماع إلى شكواهم و مطالبهم، والعمل على حلها بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام.

ومن جانبة أوضح إبراهيم عز الدين مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام أن الشكاوى والطلبات التي استقبلتها الإدارة خلال شهر يوليو الماضي ، تنوعت بين بناء بدون ترخيص وطلبات لتوصيل المرافق من مياه الشرب والصرف الصحي وتوصيل كهرباء وغاز طبيعي بالإضافة إلى طلبات تقنيين أراضي لواضعي اليد وتظلمات من بعض الموظفين وطلبات لإستخراج معاش تكافل وكرامة وطلبات و وظائف بالقطاع الخاص فقط.