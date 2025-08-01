مصدر أمني يكشف حقيقة اقتحام رجال شرطة معرض سيارات بالشرقية

نفى مصدر أمنى صحة ما تضمنه مقطع فيديو تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله أحد الأشخاص من رجال الشرطة بمركز شرطة الحسينية بالشرقية، والإدعاء بقيامهم بإقتحام معرض للسيارات مملوك له وتحطيم محتوياته وسرقة مبلغ مالى وتعديهم على أهليته بالضرب .

وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 27/7/2025 تبلغ لمركز شرطة الحسينية بالشرقية بنشوب مشاجرة بين طرف أول: (سائق توك توك "مصاب بجروح قطعية") ، طرف ثانى: (أحد أقارب الشاكى " الظاهر بمقطع الفيديو" ونجله) لخلاف حول أولوية تحميل الركاب ، وأثناء قيام الخدمات الأمنية بضبط طرفى المشاجرة حاول الشاكى وشقيقه وعدد من أقاربه منعهم، حيث أمكن ضبطهم وتمكن الشاكى من الهرب .

وبالعرض على النيابة العامة قررت ضبطه وإحضاره .. حيث أمكن تحديد مكان إختبائه وضبطه بنطاق محافظة الجيزة .. وأن جميع الإجراءات تمت فى إطار من الشرعية والقانون دون تجاوز .

وتبين قيامه بنشر مقطع الفيديو المشار إليه قبل إلقاء القبض عليه فى محاولة لغل يد الأجهزة الأمنية عن ضبطه، وأن ذلك يأتى فى إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من تزييف الحقائق وتبنى إدعاءات العناصر الجنائية لمحاولة تأليب الرأى العام وهو ما يعيه الشعب المصرى .





